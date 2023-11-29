快訊

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

國旅大飯店說話不算話！反悔拒認Bug訂單 網怒批：小鼻子小眼睛

獨／曹佑寧金馬「麥克風捅林青霞」被罵翻 楊千霈曝內幕：我很自責

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
曹佑寧(左)和楊千霈搭檔撐起今馬60的星光大道主持人工作。本報資料照片
曹佑寧(左)和楊千霈搭檔撐起今馬60的星光大道主持人工作。本報資料照片

曹佑寧在金馬星光紅毯不斷失誤，被各界評為大型災難現場，沉澱兩天後，搭檔楊千霈終於發聲，她嘆，結束時看到他充滿沮喪的臉，「我走過去，給了他一個愛的抱抱，後來他告訴我，這會是他人生裡很有記憶性的一天」。

金馬60是電影圈重要盛會，冠蓋雲集、星光熠熠，紅毯上由老將楊千霈搭檔曹佑寧，楊千霈無論台風、訪問技巧一如過往庖丁解牛讓人讚賞，但曹佑寧慌了，忘詞、沒跟上拍，甚至不小心拿麥克風戳林青霞的嘴，在紅毯結束前網上已負評炸鍋。

楊千霈說，「他被罵，其實我也不好過，因為我們是一個『秀』，我反省，是不是沒把他照顧好」。她認為，大家毋需太過荷責小曹，「畢竟他本來就不是專業的主持人，當下他也有自己的戲在拍，而且不是每個人都有勇氣接下這麼艱難的任務」。

她說，從宣布紅毯主持人開始，到會前彩排，前置作業已經滿滿，只是很多狀況發生得太過突然，兩人事先分配好訪問的對象和問題，當她發現曹佑寧忘了發問，就想辦法把球丟回給他，「但林青霞那段，我的角度是看不到發生什麼事，直到她說了才知道，臨場狀況很多，我無法完全成功救援，結束後我自己也很不好受」。

楊千霈認為，每一個人都是從新人走來，「我前幾年也被罵得很慘，小曹在這個即時新聞爆炸的世代，每個失誤都會被拿放大鏡審視，這是他辛苦的地方。這些年大家雖然讚美我的表現，但也一直有人不喜歡我，說我說話太快，我會檢討自己，是不是有不夠好的地方，甚至有人不喜歡我的聲音，但那就是主觀想法，我無法改變」。

她坦言，典禮結束後讚美她的訊息從四面八方湧入手機，但她仍覺得遺憾，「我跟小曹是一個陣線、要同進退的，他被罵，我覺得我也有責任，也是我的問題，金馬結束隔天我心情也不好，一直到周日晚上我才放下，試著告訴自己，『楊千霈，真的很好了，這事過了』，我去鼓勵他的同時，也在鼓勵我自己，這段旅程中，只要盡力、無愧就行」。

她覺得能參與金馬60這麼重要的盛會已經很美好了，「過去包括蔡昌憲、納豆，誰沒被罵過，過了就過了，要勇敢迎向明年，不要在乎鍵盤俠說了什麼，在這場典禮中，我們參與，而且認識了許多新朋友，內心有感動，就夠了」。

相關新聞

桃色風波後首露面！ 廖科溢復出主持 被爆劈腿全說了

廖科溢去年底遭爆劈腿多女，他沉寂近1年，接下緯來外景節目「溢起趣打卡」主持棒，節目3日起晚間9點播出，去年底陸續有8女跳...

聞蔡尚樺和11年男友分手 曾國城震驚：這是最遺憾的事

蔡尚樺坦承與交往11年的工程師男友分手，外傳跟球星林秉聖戀愛中，和她一起搭檔做節目「全明星攻略」近5年的曾國城感到震驚：...

獨／曹佑寧金馬「麥克風捅林青霞」被罵翻 楊千霈曝內幕：我很自責

曹佑寧在金馬星光紅毯不斷失誤，被各界評為大型災難現場，沉澱兩天後，搭檔楊千霈終於發聲，她嘆，結束時看到他充滿沮喪的臉，「...

56歲影帝慘遭經紀人丟包片場 獨留宿舍嘆「餓到頭昏」

韓片「全羅道少年殺人事件」，改編自震撼全韓真實事件，由青龍影帝薛景求攜手「黑暗榮耀」話題演員廉惠蘭精彩共演。雖然薛景求已...

陳美鳳遭冒名「求討2.2億」金援！ 本人罕動怒發聲

有「台灣最美麗的歐巴桑」封號的女星陳美鳳，高知名度、親和力絕佳的她，代言商品繁多，且合作廠商多是超過1、20年的老客戶，...

泰勒絲打槍英皇室 不想被連累 男友親友認為他們是真愛

樂壇當紅女王泰勒絲，可以隨心所欲選擇自己喜愛的場子來演出，就算在英國有錢有勢的皇室家族，也未必能讓她點頭。還沒上市已造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。