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陳美鳳遭冒名「求討2.2億」金援！ 本人罕動怒發聲

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
陳美鳳日前出席心瓷傳愛愛心慈善義賣記者會。記者沈昱嘉／攝影
陳美鳳日前出席心瓷傳愛愛心慈善義賣記者會。記者沈昱嘉／攝影

有「台灣最美麗的歐巴桑」封號的女星陳美鳳，高知名度、親和力絕佳的她，代言商品繁多，且合作廠商多是超過1、20年的老客戶，帶貨能力備受廠商肯定，但她的優質形象卻遭有心人士冒名，根據「鏡周刊」報導，有詐騙集團以陳美鳳的名義，以要拍電影需集資700百萬美元(約台幣2.2億元）為由網路集資，陳美鳳得知後，擔心粉絲受騙，急忙呼籲並強調：「鳳鳳不會用私訊和粉絲聊天。」避免粉絲上當。

多年來，陳美鳳的高知名度經常成了詐騙集團的誘餌，尤其她代言商品眾多，包括珠寶、保養品、魚油等等，總被不肖人士以各種手法騙取利益，例如雙11購物節，網路就出現有人盜用陳美鳳的名字、圖片在臉書社群宣傳各種品，甚至直接盜用她代言商品廣告以假帳號到處流竄。

陳美鳳多次透過個人有藍勾勾的臉書粉專提醒粉絲：「千萬別被騙～好生氣，好擔心萬一有人上當買了吃壞身體怎麼辦」、「一次用那麼多人的名義詐騙真是夠了，別上當了，有看到的網友請幫忙檢舉，買東西千萬記得上官網購買」，對於不肖的黑心人士感到非常無奈，只能不斷地呼籲：「大家看到的話都可以幫忙檢舉喔，希望不要再有消費者無辜上當。」

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