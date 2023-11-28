林襄回應舊照外流「很勵志吧」 加碼曝光兒時泳裝照

啦啦隊女神林襄推出全台首部「沉浸式寫真」平台上線至今已突破64萬佳績，近日她舊照外流引起熱議，她也親自回應表示：「很勵志吧！」BEATDAY今(11/28)搶先公開，在「林襄沉浸式寫真」中不只可看到10年前的林襄，還可看到20年前的她，預計將為明年初上市的「沉浸式寫真」再衝買氣。

「沉浸式寫真」集資以來引起大量網友和「襄民」熱烈討論，為此加碼曝光「林襄沉浸式寫真」VR版本攝影棚，裡面收錄林襄嬰兒時期模樣，不僅呈現10年前的林襄，還展示了林襄小時候坐在欄杆上天真可愛模樣、穿泳裝玩水的珍貴紀錄，還有她正式成為啦啦隊成員的工作照。

林襄10年前青澀妹妹頭嫩照日前遭外流，引起大家討論，林襄對於過去照片曝光也親自回應：「很勵志吧～10年的差別。世界上沒有醜女人，努力研究變美、努力學習、努力變瘦、飲食控管戒糖、戒奶、戒掉所有喜歡的食物，努力保養還有努力存錢，把自己變成喜歡的樣子！」展現女神敬業自律的一面。

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