昔靠王識賢提拔！8點檔潘逸安入行20年「險濺血失明」

潘逸安21歲以婚紗模特入行，經王識賢提拔拍戲，從小配角演起，到「戲說台灣」磨練口條、演技，再到八點檔擔綱主角，演藝之路到今年滿20年。他曾因一句話NG十多次遭現場導播責罵，為了精進演技，和好友林佑星組「研討會」，看電影、戲劇討論劇中人表演方式。拍戲過程常激發他吃苦潛力，在7月酷暑套5層衣服扮關公，一拍2個月，也曾在武打戲被斷棍劃裂鼻樑，險傷及雙眼。

潘逸安初登場就是8點檔「日正當中」和王識賢演對手戲，緊張加上沒經驗，頻凸槌引來現場導播破口大罵，他回憶：「導播是為我好，事後也來安慰我，告訴我一些行規。」王識賢也提醒他要善用眼神傳達情緒，他把握機會，沒班表就站一旁觀摩前輩演出，他笑說：「現在回想當時演得很爛，還好林佑星幫我很多。」當時兩人都沒成家，沒工作就碰頭開電視看戲、看電影，邊看邊分析角色情緒如何轉折、如何更真實，也因此，潘逸安對演戲有更深的認識。

拍攝「戲說台灣」是潘逸安演藝的里程碑，頭一次當男主角，緊張到天天睡不著，每天凌晨3點半跟著劇組出發，北台灣跑透透拍外景戲，他回憶：「有時一天要轉3、4個場，時間緊張，吃飯和上廁所只能二選一。」有次他飾演關公，先到恩主公廟請示茹素，不料繁重衣飾和髮妝，讓他常瀕臨體力透支，不得已只好到廟中向關公報備吃肉；有次武打戲，棍子斷掉砸到他兩眼之間，當場血流不止，送醫縫針後，眼窩全烏青一片，隔天仍敬業繼續拍攝，潘逸安表示：「拍『戲說』苦歸苦，但全台語演出讓我學到很多精準的台語唸法，這些都是很珍貴的養分。」

接演八點檔後，知名度漸高，演戲20年，哭戲曾是初入行的關卡，但現在他認為落淚只是演員的基本功，真正困難的是內化劇本，走進角色中，讓觀眾有代入感，他說：「這也是我喜歡這行業最大原因，期待在下一個20年可以演出更好的角色，讓這幾年辛苦不白費。」

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