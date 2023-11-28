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郭台銘退選她無緣當第一夫人 曾馨瑩PO照「訴心情」
鴻海集團創辦人郭台銘和賴佩霞原本搭擋競選2024總統、副總統，但最後被雲端宣告退出選戰，郭台銘老婆曾馨瑩也因此和第一夫人絕緣，但她26日在IG發布一張照片，心境似乎不言而喻。
曾馨瑩26日下午於IG發布限時動態，照片中有一到彩虹，似乎象徵雨過天晴，顯然郭台銘沒參選總統對她是鬆口氣。在郭台銘宣告退選之後，曾馨瑩生活也回復常態。她在隔天也出席慈善拍賣會活動，心情沒受到任何影響。
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