金馬影史最年輕影后家族背景被起底 是養樂多集團第4代

以12歲的年紀成為金馬影史最年輕影后的林品彤，在主演電影「小曉」詮釋過動症兒童，演出到位獲得評審盛讚，在影壇大放異彩的她出身不凡，其實是台灣養樂多創辦人李團居家族的第4代。

林品彤打破由大陸女星李小璐16歲以電影「天浴」獲得第35屆金馬獎的最佳女主角獎，維持25年的紀錄。她有實力，但外界不知道的是，林品彤的外公是曾任慈濟大學校長、現任慈濟教育志業基金會執行長王本榮，外婆是慈濟茶道老師李六秀，而外婆李六秀是養樂多公司創辦人李團居的女兒，也是現任養樂多董事長李道明的姐姐，李六秀更曾任養樂多公司董事，家人經歷都不平凡。

林品彤在澳洲出生，1歲時回到台灣，7歲開始參與音樂舞台劇演出，之後就讀台北歐洲學校，一直對表演很有興趣，先前演出首部電影「美國女孩」接受訪問時，就透露，「想當演員還有很多興趣，音樂、唱歌、寫故事。」「美國女孩」導演阮鳳儀也分享林品彤寫了一本小說寄給她，她佩服說：「覺得品彤可以當下一代編劇導演。」

林品彤一拍就交出亮眼成績，因電影「美國女孩」中演出二女兒「梁芳安」獲得第24屆台北電影獎最佳新演員的提名，主演第2部電影「小曉」就奪金馬影后。

商品推薦