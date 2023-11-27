快訊

殯葬大亨吳珅篁病逝享壽60歲 「往生室變五星飯店」一戰成名

籃球／辣個男人回來了！新北國王29日東超比賽楊敬敏確定上場

被傳建中畢業？陳慕義親揭真實學歷 網得知真相驚「更猛」

金馬影史最年輕影后家族背景被起底 是養樂多集團第4代

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
新科金馬影后林品彤詮釋「小曉」肢體與內心完全投入。圖／CATCHPLAY提供
新科金馬影后林品彤詮釋「小曉」肢體與內心完全投入。圖／CATCHPLAY提供

以12歲的年紀成為金馬影史最年輕影后的林品彤，在主演電影「小曉」詮釋過動症兒童，演出到位獲得評審盛讚，在影壇大放異彩的她出身不凡，其實是台灣養樂多創辦人李團居家族的第4代。

林品彤打破由大陸女星李小璐16歲以電影「天浴」獲得第35屆金馬獎的最佳女主角獎，維持25年的紀錄。她有實力，但外界不知道的是，林品彤的外公是曾任慈濟大學校長、現任慈濟教育志業基金會執行長王本榮，外婆是慈濟茶道老師李六秀，而外婆李六秀是養樂多公司創辦人李團居的女兒，也是現任養樂多董事長李道明的姐姐，李六秀更曾任養樂多公司董事，家人經歷都不平凡。

林品彤在澳洲出生，1歲時回到台灣，7歲開始參與音樂舞台劇演出，之後就讀台北歐洲學校，一直對表演很有興趣，先前演出首部電影「美國女孩」接受訪問時，就透露，「想當演員還有很多興趣，音樂、唱歌、寫故事。」「美國女孩」導演阮鳳儀也分享林品彤寫了一本小說寄給她，她佩服說：「覺得品彤可以當下一代編劇導演。」

林品彤一拍就交出亮眼成績，因電影「美國女孩」中演出二女兒「梁芳安」獲得第24屆台北電影獎最佳新演員的提名，主演第2部電影「小曉」就奪金馬影后。

延伸閱讀

金馬60開場影片太強！ 5分47秒「致敬41部中港台電影」

吳慷仁15秒封影帝畫面有內幕 爆新計畫鬆口「找對象」

金馬紅毯主持被戰翻 曹佑寧認了「過程不盡理想」

新科金馬影后11歲抓精髓 遭霸凌壓力大到歪脖痛哭

相關新聞

金馬影史最年輕影后家族背景被起底 是養樂多集團第4代

以12歲的年紀成為金馬影史最年輕影后的林品彤，在主演電影「小曉」詮釋過動症兒童，演出到位獲得評審盛讚，在影壇大放異彩的她...

接棒眾女優合體黃明志…她害羞了！喊話不要比基尼

黃明志新歌「十個男人」因先前未獲授權慘賠數百萬，努力過後終於成功，並且邀來陶晶瑩（陶子）對唱，過往黃明志MV不乏辣妹相伴...

恭喜！李國毅宣布升格二寶爸！氣球報喜「19年了」

李國毅2021年和愛情長跑16年女友「橘子」甘煖琳結婚後，同年迎來寶貝女兒升格當爸，如今夫妻從交往至今19年了，他再度宣...

金馬男配陳慕義酸「KP腦袋空空」 網讚「形容太精準」

今年第60屆金馬獎陳慕義奪得最佳男配角獎，在台上致詞時除了巧妙描述電影幕後工作人員的辛苦情況，還提到「最近不是台灣有一個人

男星得罪攝影師遭封殺7年 吳宗憲聽出是這個節目

阿虎日前上中天「小明星大跟班」，透露因為得罪攝影師，被某個外景節目冷凍7年：「上節目被一個攝影師兇，因為還不認識，但錄到...

高以翔今猝逝滿4年 二哥驚曝父親過世：再當一次你兒子

高以翔（本名曹志翔）2019年11月27日在大陸錄節目猝逝，今天他過世滿4年，卻傳出爸爸曹道成也去世，高以翔二哥高宇橋p...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。