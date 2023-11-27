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接棒眾女優合體黃明志…她害羞了！喊話不要比基尼

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
黃明志(左)的新歌「十個男人」改編於陶晶瑩的金曲「姊姊妹妹站起來」。圖／亞洲通文創提供
黃明志(左)的新歌「十個男人」改編於陶晶瑩的金曲「姊姊妹妹站起來」。圖／亞洲通文創提供

黃明志新歌「十個男人」因先前未獲授權慘賠數百萬，努力過後終於成功，並且邀來陶晶瑩陶子）對唱，過往黃明志MV不乏辣妹相伴，也跟三上悠亞、明日花綺羅、蒼井空等女優合作，未料陶晶瑩收到歌詞當下，因為覺得害羞，第1句回覆竟是「我可以不要穿比基尼嗎」。

其實「十個男人」是由陶子金曲「姊姊妹妹站起來」改編而成，黃明志分享之所以挑中這首作品，是因當初陶子邀他替演唱會製作新版本，加上這首歌在自己學生時期，堪稱校內的「團康之歌」，於是立刻接下任務。只是歌詞從展現女力Power轉變成Diss女生霸總行為，陶子不禁笑說：「女生就是滿不講理，有部份也真的是事實，我年輕時就是霸道女總裁，很多男生吃過女生苦頭，也算是為男生平反。」

兩人在「十個男人」MV中率領舞者熱舞，黃明志自認肢障，「我是寫歌的人，我可以跟他們說哪個節奏怎麼跳，但是我自己跳不出來，所以要我一起跳群舞，會超緊張。」陶子則大讚黃明志在過程中的用心與細心，甚至直接委託黃明志「以後我在馬來西亞的收入都會交給你」，嚇得黃明志大喊：「這樣會有人來我家搶耶！」

黃明志認為女性到了一個年紀就敢展現欲望，直誇陶子演技超好，決定由她詮釋霸氣武則天出巡的態度，陶子認為黃明志是MV導演界的周星馳，「選角風格獨樹一格，人物反差反而讓MV十分精彩好看。我自己都忘了原版怎麼唱了！」

黃明志(前排右起)與陶晶瑩在「十個男人」MV中率領舞者熱舞。圖／亞洲通文創提供
黃明志(前排右起)與陶晶瑩在「十個男人」MV中率領舞者熱舞。圖／亞洲通文創提供

陶晶瑩(左)直讚黃明志就是MV導演界的周星馳。圖／亞洲通文創提供
陶晶瑩(左)直讚黃明志就是MV導演界的周星馳。圖／亞洲通文創提供

陶晶瑩(前排右三)因為覺得害羞，特別叮嚀黃明志(前排右二)說MV造型不要有比基尼。圖／亞洲通文創提供
陶晶瑩(前排右三)因為覺得害羞，特別叮嚀黃明志(前排右二)說MV造型不要有比基尼。圖／亞洲通文創提供

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