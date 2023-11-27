恭喜！李國毅宣布升格二寶爸！氣球報喜「19年了」

李國毅2021年和愛情長跑16年女友「橘子」甘煖琳結婚後，同年迎來寶貝女兒升格當爸，如今夫妻從交往至今19年了，他再度宣布喜訊，即將迎接家中第二個寶貝，組成一家四口，他表示：「我們準備好迎接第二個寶貝成為家人」，並曬出抱著女兒迎接藍色氣球的照片，彷彿也暗示二胎是男娃，消息曝光，引來大批網友紛紛留言道賀。

對於二寶的到來，李國毅透過經紀人回應，「二胎是男生沒錯，預產期在明年春天，一切順其自然的發生，因為已經有一胎經驗，所以心情很開心，但也沒什麼特別的，謝謝大家的祝褔。」

李國毅臉書全文如下：

19年了！ 青春歲月 好的壞的 全都一起渡過。 我們準備好迎接第二個寶貝成為家人 但顯然的⋯這小妞還沒準備好當姊姊😜 謝謝關心🧡🙏🏼

李國毅宣布迎接二寶喜訊。圖／摘自臉書

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