金馬男配陳慕義酸「KP腦袋空空」 網讚「形容太精準」
今年第60屆金馬獎陳慕義奪得最佳男配角獎，在台上致詞時除了巧妙描述電影幕後工作人員的辛苦情況，還提到「最近不是台灣有一個人很有錢，做了一堆奇奇怪怪的事情」，被認為是在指鴻海創辦人郭台銘，網友也再挖出他8月初的一則臉書貼文，疑在暗諷總統候選人柯文哲。
陳慕義8月時在臉書用英文寫道「There is a guy whose brain is divided into 2 parts,in the left part there is nothing right,and in the right there is nothing left,this guy’s name is KP,kindergarten professor（這人腦子分成2個部分，左腦沒有正確的東西，右腦則是什麼都沒有，這家伙名叫KP，幼稚園教授）」。結果不少網友大讚「形容的太精準了」、「太優秀 必須朝聖一下」、「朝聖先知」。
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