男星得罪攝影師遭封殺7年 吳宗憲聽出是這個節目

阿虎日前上中天「小明星大跟班」，透露因為得罪攝影師，被某個外景節目冷凍7年：「上節目被一個攝影師兇，因為還不認識，但錄到最後一天，跟攝影師變友好，之後我跟一個諧星去錄影，他問我錄得怎樣？我就把碰到攝影師的事告訴他，但我還是有說這個回憶很棒，結果這個諧星突然指著旁邊的人說『你說幹譙你、你很討厭的攝影師是這個嗎』？我被擺了一道。」

主持人吳宗憲認為對方的行為有些過份，同時也猜想對方可能是想上節目，阿虎則無奈回應：「反正從那天開始，我大概7年都沒有去過這個節目。」此話一出，吳宗憲立馬知道答案：「那是《玩很大》沒錯，我兩個字送你，『等死』，反正7年沒來也習慣了吧。」

劉雨柔在新人時期也曾得罪導演：「以前沒有高鐵，凌晨就要坐客運南北跑，而且每套衣服走法都不一樣，我真的太累沒記好，彩排的時候，前面的學姊退A口，我就跟著進去了，我一進去，導演就說『全部給我到台上來』，學姊也說『怎樣啦？誰啦』？我一個人站在旁邊，沒人要跟我站在一起。」但導演訓話時，劉雨柔竟還據理力爭：「導演就說『妳再給我回嘴，妳憑什麼講話』，他氣到把手上的筆、麥克風射過來，可是都沒射到我，最後他氣到把音控台劈成一半。」更慘的是，劉雨柔除了被封殺之外，還被言語霸凌：「他封殺我至少4年，而且他是擺明的說『以後我不要再看到妳，晦氣的髒東西，憑什麼來當模特兒』，學姊也會說『醜不啦嘰，憑什麼出來作秀』。」

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