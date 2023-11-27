高以翔今猝逝滿4年 二哥驚曝父親過世：再當一次你兒子

高以翔（本名曹志翔）2019年11月27日在大陸錄節目猝逝，今天他過世滿4年，卻傳出爸爸曹道成也去世，高以翔二哥高宇橋po出與爸爸搶吃甜食的逗趣合照，表示：「如果還有緣，希望讓我再當一次你的兒子！」許多粉絲震驚且不捨。

高以翔去世時，曹道成親自飛往大陸，並一路為兒子的後事操勞，白髮人送黑髮人的畫面至今讓人不捨。曹道成9月時還與家人們到高以翔紀念墓園前，沒想到卻傳出噩耗，粉絲難過之餘，也在高宇橋的發文下留言安慰，曹爸已到天堂與高以翔團聚。

高宇橋(左)透露父親曹道成過世。圖／摘自臉書

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