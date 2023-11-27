性感寫真女星許嘉容鬧婚變 名醫公公「出手3千萬」救兒婚姻
性感寫真女星許嘉容2009年嫁給名醫之子後，就淡出演藝圈，不過今年3月被爆出夫妻失和婚變，老公寄出律師函要求離婚，甚至已搬離家中，不過半年後，經過許嘉容名醫公公出手調解，協議給女方3千萬，夫妻倆的婚變暫告一段落。
據「鏡週刊」報導，今年9月許嘉容與老公透過律師調解，已決定不離婚，且公公同意給許嘉容3千萬，也按照她的意願，繼續維持婚姻關係，但夫妻仍是分居狀態，對此，許嘉容認有拿到錢，但金額不便透露，僅表示這筆錢不是一次付清，是會分成12年付。
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