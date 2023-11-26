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超猛星光二班！林柏宏方志友嫩樣曝光 網驚：訓練班

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
林柏宏當年參加「超級星光大道」節目。圖／摘自youtube
林柏宏當年參加「超級星光大道」節目。圖／摘自youtube

方志友以電影「本日公休」擊敗強勁對手，勇奪金馬60最佳女配角，昨(25日)頒獎典禮上台領獎前，只見她難掩激動神情，而林柏宏則一路幫她提著裙擺護送台上，這一幕暖心舉動也勾起不少網友回憶，而方志友也是繼林柏宏、李千娜之後，「星光幫」第三位拿下金馬獎的得主，令網友大讚：「星光二班根本演員訓練班」、「星光二班專出厲害演員！」。

方志友2007年以「超級星光大道」選秀節目出道，當年她年僅17歲，拿下第二屆「超級星光大道」第19名後，她轉戰戲劇圈，陸續參與多部戲劇、電影作品，2020年首度在「粉紅色時光」擔任女主角，今年以「本日公休」首度入圍金馬即打敗陳意涵、萬芳、劉奕兒、梁雍婷等強勁對手，勇奪金馬女配角獎。

同樣是「星光二班」的林柏宏，2009年以「帶我去遠方」踏進電影圈，今年以「關於我和鬼變成家人的那件事」角逐影帝，雖然最終失利，但他早在2016年就以「六弄咖啡館」榮獲第53屆金馬獎最佳男配角。

出身「星光二班」的李千娜出道以來，演過不少電視、電影作品，2010年以電影「茱麗葉」奪得金馬最佳新演員，為「星光二班」開啟金馬之路，之後她3度入圍金鐘獎，2017年以「通靈少女」拿下金鐘獎迷你劇集女配角獎，2019年她還以「查某囡仔」入圍金曲獎年度專輯、台語專輯、台語女歌手獎，成了三金藝人。

此外，「星光二班」獎不斷，曾沛慈當年以第6名畢業，轉戰戲劇更亮眼，2019年以「我們與惡的距離」贏得金鐘獎女配角獎，當年「星光二班」戰友情誼不變，曾沛慈、賴銘偉近期也參與由魏德聖執導的電影「BIG」，耀眼成績讓網友大讚：「星光二班根本演員訓練班」、「真的是開啟斜槓人生」、「最強的一屆星光二班」、「星光二班專出厲害演員！」。

最佳女配角方志友經過最激烈的纏鬥才勝出。(本報系金馬獎採訪團隊／攝影)
最佳女配角方志友經過最激烈的纏鬥才勝出。(本報系金馬獎採訪團隊／攝影)

方志友當年年僅17歲參加「超級星光大道」節目。圖／摘自youtube 陳慧貞
方志友當年年僅17歲參加「超級星光大道」節目。圖／摘自youtube 陳慧貞

最佳女配角/方志友「本日公休」。記者王聰賢／攝影
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