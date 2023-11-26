金馬慶功／吳慷仁摘帝一下台就抱邵雨薇 甜曝慶祝方式

動畫片「八戒」獲得第60屆金馬獎「最佳動畫長片」，該片配音陣容強大，找來邵雨薇、劉冠廷、許展榮、許展瑞共同配音，眾人一起出席慶功宴，邵雨薇被問到男友吳慷仁甫奪影帝，致詞時卻沒特別感謝她，但她完全不在意，不過兩人一下台就擁抱，「反正他每天也都在謝我，我也很怕被叫到，表情會不知道怎麼管理。」

導演邱立偉與監製湯昇榮合作動畫電影「八戒」籌備已久，表示台灣動畫發展不易，這部電影能夠獲獎，要感謝各界給予的協助，除了最佳動畫長片項目之外，該片也入圍最佳動作設計，導演則說動畫要準備動作戲原本就很難，需要極大的開創性，要有更多的想像空間去拍追逐戲、打鬥戲，「只能說去電影院看非常值得」。

「這群人」展榮、展瑞為電影配音，直呼感覺很特別，並說未來有機會，希望「八戒」能改編成歌舞劇，讓劉冠廷聽了直苦笑，「唱歌...比較難耶，除非喝很醉吧」。

邵雨薇開心吳慷仁獲獎，表明會包場吳慷仁主演「富都青年」表達支持，「這是我最大的祝福，要記得12月1日上映哦」，也說屆時會請吳慷仁包場「八戒」，「請他買100張票就好了，畢竟他沒有經紀人，包場要花費比較多人力」。並說吳慷仁雖然沒在台上感謝她，但在後台遇到對方時，兩人已經有大擁抱過，「他跟我說上台腿軟，要講什麼都忘光光，可能本來有要謝我吧」。

邵雨薇配音動畫「八戒」獲得金馬獎肯定，甜洩「吳慷仁每天都感謝我」。圖／瀚草文創提供

許展榮(左起)、許展瑞、「八戒」導演邱立偉、監製湯昇榮、邵雨薇、劉冠廷出席慶功宴。圖／瀚草文創提供

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