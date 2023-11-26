陳文茜曝首次「錄影錄到吐」 嘆靠毅力撐下去

陳文茜這幾年病痛纏身到需要長時間臥床，不過仍堅持錄影主持節目，深夜再曝錄影錄到吐了，這是她錄影28年來，首次吐在棚內，最後仍是堅持錄完。

陳文茜在臉書發文談到星期六是錄影日，但是身體很不舒服，頭昏、鼻塞，仍是抱病錄影，原以為自己會出錯，「但人正是因為以為自己必須全神灌注。反而主持的很順利」，錄影到第3小時，她就在錄影台上吐了，還嗆到呼吸道，讓她咳到眼淚都掉下來了，這時工作人員都建議她上樓休息，不過她認為不必，再錄了20分鐘，沒有口誤的情況下錄完。那一刻陳文茜覺得「人的毅力真的很重要」。

陳文茜錄影錄到吐。 圖／擷自臉書

陳文茜錄影錄到吐。 圖／擷自臉書

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