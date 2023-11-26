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最年輕金馬影后林品彤登上微博熱搜 網驚「我們12歲在幹嘛」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
年僅12歲的林品彤憑「小曉」擊敗眾多資深前輩拿下金馬60影后。圖／金馬執委會提供
年僅12歲的林品彤憑「小曉」擊敗眾多資深前輩拿下金馬60影后。圖／金馬執委會提供

第60屆金馬獎25日圓滿落幕，今年影后由12歲的林品彤獲得，成年金馬獎史上最年輕的影后，而林品彤也登上微博熱搜，引發大陸網友熱議。

12歲的林品彤上台領獎時，雖然激動到哭了，但仍沉穩的說出得獎感言，一度登上微博熱搜，因為她打破了之前由大陸女星李小璐16歲拿下金馬影后的記錄，雖然近幾年來大陸電影幾乎都不參加金馬獎，大部分的大陸網友也因政治因素而抵制，不過對這位12歲的金馬影后，仍是感到驚訝「我女兒也是12歲，正在上初一，三個小時前還在做作業」、「太牛了12歲」、「老天爺追著餵飯吃」、「12歲啊！我那時候在做啥？」、「人家12歲得影后，我們12歲在幹嘛」。

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