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金馬60／吳慷仁影帝、林品彤史上最年輕影后！完整得獎名單曝光

女星4歲兒遭踩臉霸凌 驚揭對方爸媽反應超扯

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
郭婷筠驚揭兒子被霸凌的經過。圖/截自臉書
郭婷筠驚揭兒子被霸凌的經過。圖/截自臉書

34歲台語女歌手郭婷筠2019年與歌手老公彭正結婚，婚後育有2子，近來她帶著4歲的兒子外出到遊樂設施區玩樂，不料兒子卻當眾遭霸凌，她氣得找孩子爸媽理論，對方的反應讓她超傻眼！

郭婷筠透露，當時兒子與其他在場的孩子們一起玩積木，「沒想到來了一個哥哥，開始把他的積木搶走，QQ很難過的跟我說，哥哥不跟我分享玩具，我跟他說沒關係，我們等等再來這區玩」，而正當兒子試圖閃避這位哥哥到一旁玩積木時，這位哥哥卻趁著兒子摔倒用踩踏兒子的臉，郭婷筠當下暴怒：「真的太太太太過分了，重點我還在旁邊，眼睜睜看著我兒子被人家這樣欺負，我真的超級怒。」

郭婷筠解釋，雖然兒子並沒有受傷，但她忍無可忍找上對方家長理論，「這個行為真的太誇張，自私就算了，憑什麼踩我兒子的臉，後來連絡上對方家長，我也請他一定要給我兒子道歉，這種行為不能容忍，更不能放任小孩，不懂得分享」。而對方家長聽到孩子闖禍後，只是問孩子該如何處理，讓郭婷筠當場傻眼，直喊：「很誇張」

發文一出，留言區釣出許多爸媽出面回應，「現在的機會教育很重要的」、「做的很好👍。孩子真的要教導，有做錯就是要他來道歉。」、「太誇張了！什麼流氓行徑啊到底」、「真的很壞，我也不能接受，就是需要硬起來」、「真的是沒家教的小孩」。

郭婷筠驚揭兒子被霸凌的經過。圖/截自臉書
郭婷筠驚揭兒子被霸凌的經過。圖/截自臉書

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