金馬60／方志友奪金 還原林柏宏一路提裙擺真相

方志友首次入圍三金獎項，便以電影「本日公休」自頒獎人妻夫木聰手中接下金馬女配角獎座。到了典禮後台，方志友依然一臉不敢相信，除了感謝家人、經紀人，更激動向在天上的爸爸大喊：「爸爸，我得獎了！」

2007年以「超級星光大道」選秀節目出道，方志友當年年僅17歲，從歌手轉戰戲劇圈後，她表現可圈可點，陸續參與多部戲劇、電影作品，第一次以「本日公休」入圍即打敗陳意涵、萬芳、劉奕兒、梁雍婷等強勁對手，勇奪金馬女配角獎，成為「星光幫」繼李千娜、林柏宏後，第三位金馬得獎者，她難掩興奮感動，大呼：「人生最大獎！」，也感謝當宣布得獎時，林柏宏一路幫她提裙擺護送到台前，方志友笑：「因為我腿麻了...他真是好戰友」。

她透露為了出席典禮，這段期間每天只吃一餐，還固定勤運動，金馬午宴前夕更斷食36小時，拿到獎後，她終於可以開吃，笑言：「現在最想吃酸辣粉！」表示因前一晚活動結束後，身邊工作人員說要點外送「酸辣粉」，當時畫面就一直停在腦海，提到「鍍金」後是否漲價？她不忘自薦：「找我CP值很高的。」關於酬勞，經紀人一旁補充：「一切好談。」

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