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金馬60／吳慷仁影帝、林品彤史上最年輕影后！完整得獎名單曝光

金馬60／陳以文狂打阮經天 逼承諾「我絕不中途離席」

聯合報／ 記者劉小川／即時報導
金馬60頒獎嘉賓陳以文（左）、阮經天頒發最佳新演員獎時，工作人員送上愛的小手。聯合報金馬採訪團隊／攝影
金馬60頒獎嘉賓陳以文（左）、阮經天頒發最佳新演員獎時，工作人員送上愛的小手。聯合報金馬採訪團隊／攝影

第60屆金馬獎紅毯在台北國父紀念館盛大舉辦，適逢60屆盛事，許多影人都受邀出席。而兩位影帝陳以文、阮經天頒發「最佳新演員」獎，兩人在電影「周處除三害」中，有不少對手戲。

而兩人聯手頒獎時，阮經天先表示今年入圍新演員的組合很多元，希望陳以文以前輩身分給後輩們一些建議。

沒想到陳以文居然從工作人員手上拿出「愛的小手」，讓全場大笑，陳以文要求阮經天「我說一句，你說一句」，只見陳以文對阮經天真打起來，一連說了三句也打了三次，「我熱愛電影」、「我認真演出」、以及最後一句「我絕不中途離席」，但阮經天改為「我絕不中途缺席」，這時候鏡頭還照到李烈，讓全場大笑。

最後陳以文巧妙笑說，「都過去了，就跟我們不能拿新人獎一樣」，成功讓阮經天10年來揮之不去的金馬50中途落跑事件，畫下句點。

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