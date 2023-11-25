金馬60／洪佩瑜首度獻唱穩炸！網友起雞皮大讚「吞CD」
金馬60今晚第一段演出，請到萬芳、洪佩瑜、片山凉太演唱今年入圍最佳原創電影歌曲，片山涼太打頭陣，唱出「富都青年」的「一路以來」，一開口就大獲好評，洪佩瑜緊接在後，更是展現穩健唱功，獲得網友一致讚賞。
今年金曲獎最佳新人的洪佩瑜，首度站上金馬獎舞台，深情演唱「本日公休」的主題曲「同款」，得到網友「根本像是吞CD」的盛讚。
萬芳最後以詠盪氣迴腸的「五月雪」主題曲「五月的人」，搭配上熊熊烈焰燃燒的動畫背景，呈現電影中的精神氛圍。這首歌曲難度極高，原本觀眾都┬擔心現場不好駕馭。但萬芳不負眾望，成功完美詮釋這首主題曲，為第一段表演畫下完美句點。
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