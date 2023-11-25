和家馨兒為捐血一天吃13顆蛋 家中鬧蛋荒女星下令禁蛋

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聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
何柏廷(中)參加捐血活動，獲台北民權扶輪社社長陳慧貞(圖左)及社區服務主委溫碧娥(圖右)頒獎狀致謝。圖／松山社區大學提供
何柏廷(中)參加捐血活動，獲台北民權扶輪社社長陳慧貞(圖左)及社區服務主委溫碧娥(圖右)頒獎狀致謝。圖／松山社區大學提供

星二代何柏廷參加台北民權扶輪社「熱血總動員」活動，在今天捐出人生第一袋熱血。何柏廷為捐血養身，一天最多吃下13顆蛋，造成全家經常搶蛋吃！

何柏廷原訂今年初參加松山社區大學主辦的「青年熱血，袋袋相傳」捐血活動。活動前，才發現誤把虛歲當實歲，還差半年多才符合年滿17歲的最低捐血年齡資格，臨時改由本來就會定期捐血的父親何豪傑「代子捐血」。

3個多月前，何柏廷終於年.滿17歲，早早就選定在今天參加民權扶輪社捐血送電影票、外加免費吃沙威瑪喝咖啡的「熱血總動員」活動。何柏廷為了第一次捐血，天天都吃番茄炒蛋來補充營養。就讀餐飲科的他，除了堅持自己動手做，同時雞蛋還不斷加量，一天最多曾經吃下2顆番茄炒13顆雞蛋。

和家馨說，由於何柏廷吃蛋量驚人，家中經常因此鬧蛋荒。她不僅對兒子下了限蛋令，一天最多只能吃10顆蛋，而且只要有炒蛋上桌，全家都會搶蛋吃。

民權扶輪社長陳慧貞及社區服務主委溫碧娥表示，冬季一直是血荒最嚴重的季節，青年一直是捐血比例最低的年齡層。何柏廷的捐血善舉十分值得肯定，扶輪社因此特別代表頒贈獎狀予以致謝、致敬。

台北市松山社區大學和民權扶輪社今天共同主辦的「熱血總動員」捐血活動，同時也獲得曾國城捐助「曾拌麵」、張如君派出城市小姐林佩璇及池婕心到場響應活動。

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