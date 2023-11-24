邱偲琹、郭方儒結婚倒數「生命捕手」CP李維維早知道

東森戲劇台年度壓軸醫療生活劇「生命捕手」由映畫傳播製作，總製作人郭建宏攜手柯政銘導演及堅強主創團隊，盼打造出屬於台灣全新風格的醫療劇。24日舉行首映記者會，主要演員柯叔元、李維維、邱偲琹、潘君侖、林玟誼、苗可麗、周群達、郭方儒、邱永騰、梁以辰、陳天仁、張柏謙盛裝出席。總製作人郭建宏子郭方儒和邱偲琹因合作此片假戲真做，殺青後展開交往。不過李維維爆料，拍攝中間早就看出郭方儒喜歡邱偲琹，笑說：「他們是當姊眼睛瞎了嗎？」

劇中郭方儒喜歡邱偲琹，但邱偲琹卻另外心有所屬，不過戲殺青後兩人卻成了CP。李維維爆料，早就看出兩人不尋常：「我還跟方儒說你不要跟前跟後，這樣會追不到。」不過郭方儒透露，其實早和邱偲琹拍「花知道」就認識。兩人先前被拍到同居，邱偲琹則澄清，郭方儒只是來家裡剪片。今年25歲的邱偲琹設定27歲要結婚，手機上還設定倒數計時，23歲郭方儒被問到是否有結婚壓力？想了想說：「那人也不一定是我。」

戲劇一哥柯叔元飾演鐵面無私執行改革的霸氣新院長，同時也是醫術高超的心臟外科醫師，他坦言對角色的專業度下足苦功，「當時花了很多時間研究手術的器械、動作，甚至進手術室之前的刷手、穿無菌衣等等細節，希望讓畫面看起來是相當專業的。」卻沒想到難倒他的竟是「專業術語」，他苦笑表示：「台詞涵蓋用國語、台語，甚至還要用英文講，我跟識賢哥應該都在這方面下了很大的功夫，但還是經常NG。」

李維維飾演資深護理長，也是小護理師們心中嚴厲的「阿長」，劇中她與王識賢、柯叔元都有精彩的對手戲，個性直爽的她，坦言戲裡戲外面對兩位前輩都「沒在怕的」，她表示：「可以跟兩位前輩對到戲非常開心，識賢哥個性比較內斂，我很愛鬧他，一開始很常跟他對到戲，不過都是我的台詞超多，他只回一、兩個字，我超緊張所以很容易NG，但他都會給我很多意想不到的走位想法與情感回饋，非常敬佩他。」

潘君侖首部戲劇主演作品就獻給「生命捕手」，飾演一般外科醫師的他，除了找來醫生一對一教學加強「醫術」，因為提前知道劇中有游泳戲，開拍進組前特地加強健身，希望能有好看的身材線條，「沒料到我們拍攝1個月後，程俊堯（劇中角色名）的戲份加重很多，台詞太難背，4個月拍完我暴瘦6公斤，只剩65公斤，什麼肌肉線條都沒了！」

「生命捕手」11月26日起每周日晚間8點在東森戲劇台、公視+首播；當晚10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；12月3日起靖天電視上架。全劇共30集，每週播出更新2集。 邱偲琹(左)、郭方儒出席「生命捕手」首映記者會，假戲真作成CP。記者沈昱嘉／攝影 柯叔元(左起)、李維維、周群達出席「生命捕手」首映記者會。記者沈昱嘉／攝影 「生命捕手」劇中演員張伯謙(左起)、梁以辰、陳天仁、柯叔元、苗可麗、李維維、周群達、潘君侖、林玟誼、邱永騰、邱偲琹、郭方儒出席首映記者會。記者沈昱嘉／攝影 柯叔元(左起)、李維維、周群達出席「生命捕手」首映記者會。記者沈昱嘉／攝影

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