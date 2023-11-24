周曉涵是周孝安離婚導火線？陳天仁替她喊冤 不排斥再婚

「象迷娘」陳天仁今年4月和周孝安結束2年短命婚，24日她出席東森戲劇「生命捕手」首映，透露與前夫分開後沒有交流，但目前她挺好。她不否認身邊有很多追求者，也不會因此對婚姻恐懼，「還是會想要有家」。

陳天仁在劇中飾演仁泰醫院護理站護理師，和梁以辰、張柏謙等年輕護理師一起工作，陳天仁則透露：「其實我以前很想要當護理師，但因為很怕血肉模糊的畫面，所以就放棄這條路，這次能夠演出這個角色，還能參與開拍前的課程我超級開心興奮的。」她與周孝安今年初離婚，她透露6月以前確實很低潮，但上個月去了美國一趟，目前狀況很好。她不否認剛離婚時身邊有很多追求者，「幾乎都是爛桃花，也不想這麼短時間內賭一個機會去受傷。」她表示目前孩子教育費一人一半，和前夫聯絡只會聊小孩的事，她未來不排斥再婚再生，仍相信愛情。

恢復單身之後她說前面3個月都覺得沒自信，「覺得自己生過小孩之後，交往的人會不會不認真，沒安全感，後來覺得先讓自己自信回來比較好，現在狀態很好。」她說目前工作穩定，沒有經濟壓力，就先存錢未來可以照顧小孩。

她說當初去嘉義拍「生命捕手」心理壓力很大，因為小孩留在台北給周孝安照顧，但兩人對婚姻沒有辦法走下去已經有共識，所以拍完就於2、3月簽字離婚。當時盛傳周孝安和周曉涵交往，是兩人離婚導火線，陳天仁澄清說：「沒有啊，我們看到還是會打招呼，她之前演我姊姊我們就還是很好，跟她也沒關係。」

「生命捕手」劇情講述一群不管是在體制內外都奮不顧身拯救病人的嘉義地方醫生，緊張熱血的醫療救護背後，充滿人情與信念。卡司陣容集結王識賢、Ella陳嘉樺、柯叔元、李維維、江祖平、邱偲琹、潘君侖、林玟誼、苗可麗、周群達、郭方儒、邱永騰、梁以辰、陳天仁、張柏謙等實力派演員。11月26日起每周日晚間8點在東森戲劇台、公視+首播；當晚10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；12月3日起靖天電視上架。全劇共30集，每週播出更新2集。 梁以辰、陳天仁、張柏謙在「生命捕手」中飾演護理師。記者 沈昱嘉／攝影

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