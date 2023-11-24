快訊

若藍白棄保未發酵 綠恐延續「一黨獨大」總統立委雙贏

考卷亂改？模擬考英文作文「神秘規律」 廠商認了1疏失

控黃士修亂抓手…國民黨女發言人怒喊「不要碰我」 直呼：反胃了一晚

周曉涵是周孝安離婚導火線？陳天仁替她喊冤 不排斥再婚

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
梁以辰、陳天仁、張柏謙在「生命捕手」中飾演護理師。記者 沈昱嘉／攝影
梁以辰、陳天仁、張柏謙在「生命捕手」中飾演護理師。記者 沈昱嘉／攝影

「象迷娘」陳天仁今年4月和周孝安結束2年短命婚，24日她出席東森戲劇「生命捕手」首映，透露與前夫分開後沒有交流，但目前她挺好。她不否認身邊有很多追求者，也不會因此對婚姻恐懼，「還是會想要有家」。

陳天仁在劇中飾演仁泰醫院護理站護理師，和梁以辰、張柏謙等年輕護理師一起工作，陳天仁則透露：「其實我以前很想要當護理師，但因為很怕血肉模糊的畫面，所以就放棄這條路，這次能夠演出這個角色，還能參與開拍前的課程我超級開心興奮的。」她與周孝安今年初離婚，她透露6月以前確實很低潮，但上個月去了美國一趟，目前狀況很好。她不否認剛離婚時身邊有很多追求者，「幾乎都是爛桃花，也不想這麼短時間內賭一個機會去受傷。」她表示目前孩子教育費一人一半，和前夫聯絡只會聊小孩的事，她未來不排斥再婚再生，仍相信愛情。

編輯推薦

恢復單身之後她說前面3個月都覺得沒自信，「覺得自己生過小孩之後，交往的人會不會不認真，沒安全感，後來覺得先讓自己自信回來比較好，現在狀態很好。」她說目前工作穩定，沒有經濟壓力，就先存錢未來可以照顧小孩。

她說當初去嘉義拍「生命捕手」心理壓力很大，因為小孩留在台北給周孝安照顧，但兩人對婚姻沒有辦法走下去已經有共識，所以拍完就於2、3月簽字離婚。當時盛傳周孝安和周曉涵交往，是兩人離婚導火線，陳天仁澄清說：「沒有啊，我們看到還是會打招呼，她之前演我姊姊我們就還是很好，跟她也沒關係。」

編輯推薦

「生命捕手」劇情講述一群不管是在體制內外都奮不顧身拯救病人的嘉義地方醫生，緊張熱血的醫療救護背後，充滿人情與信念。卡司陣容集結王識賢、Ella陳嘉樺、柯叔元、李維維、江祖平、邱偲琹、潘君侖、林玟誼、苗可麗、周群達、郭方儒、邱永騰、梁以辰、陳天仁、張柏謙等實力派演員。11月26日起每周日晚間8點在東森戲劇台、公視+首播；當晚10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；12月3日起靖天電視上架。全劇共30集，每週播出更新2集。

梁以辰、陳天仁、張柏謙在「生命捕手」中飾演護理師。記者 沈昱嘉／攝影
梁以辰、陳天仁、張柏謙在「生命捕手」中飾演護理師。記者 沈昱嘉／攝影

相關新聞

周曉涵是周孝安離婚導火線？陳天仁替她喊冤 不排斥再婚

「象迷娘」陳天仁今年4月和周孝安結束2年短命婚，24日她出席東森戲劇「生命捕手」首映，透露與前夫分開後沒有交流，但目前她...

役所廣司暖謝台灣助311大地震 「真的好感謝你們」

67歲坎城影帝役所廣司首度來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，並開辦大師講座課，昨日出席金馬記者會，被問到為何想來台參加金馬60，他...

妻夫木聰亮相！台灣之美留心想和劉冠廷、許光漢合作

日本影帝妻夫木聰多次來台，這回來台灣參加金馬60，不只在大師課分享演員經驗，更將和「聶隱娘」合作過的跟張震一起頒獎，24...

宋慧喬童年萌照曝！「仙氣臉蛋」吸全網狂讚

宋慧喬曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后。

弟弟捲入共諜案！郭書瑤無奈說出真心話

郭書瑤今天現身新北歡樂耶誕城記者會，預告屆時會以火辣造型加上新單曲首唱，展現滿滿誠意。她弟弟郭伯廷捲入共諜案，郭書瑤被問...

金馬酒會／春風入圍金馬新人驚喊 「不要穿得像公祭」

入圍金馬60最新演員獎的5位演員出席金馬午宴，「請問，還有哪裡需要加強」洪瑜鴻（春風）、「富都青年」鄧金煌、「少男少女」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。