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役所廣司暖謝台灣助311大地震 「真的好感謝你們」

聯合報／ 記者陳建嘉／台北即時報導
日本影帝役所廣司誇讚台灣金馬獎非常熱情。記者吳致碩／攝影
日本影帝役所廣司誇讚台灣金馬獎非常熱情。記者吳致碩／攝影

67歲坎城影帝役所廣司首度來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，並開辦大師講座課，昨日出席金馬記者會，被問到為何想來台參加金馬60，他感性表示12年前日本遭遇大地震時，台灣幫助甚多，「我們日本國民都感謝，能在大師課堂上向各位親自表達這件事，我覺得很開心」。

役所廣司其實一直想來台灣，也提到身邊很多朋友都常聊台灣，得知台灣有許多美食，「前一晚我吃了很多台菜，真的很好吃，收到非常多的伴手禮，我都有好好收起來」。被問到最想合作的對象，他立刻點名侯孝賢導演，「侯導是全世界非常知名的導演，一直希望有機會能與他工作，看到他因為身體健康而要引退，覺得非常可惜」，他至今心裡仍期待總有一天能合作。

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此次金馬影展除了放映役所廣司主演新片「我的完美日常」之外，更重映「失樂園」、「我們來跳舞」以及「人造天堂」等代表作，每部作品也由他親自挑選，「我思考要在金馬影展播放哪些作品時，得知『失樂園』在台灣很有名，首先就選了這部」，這些作品大多是他年輕時的舊作，「但有一些作品真的是太久以前了，我沒有勇氣再看一次自己演戲」。

身為日本的國寶級影帝，役所廣司提到自己每次演戲，都會深刻投入每一個角色，「如果是真實存在的角色，我會準備很多資料研究，甚至會去對方的墳前上香」，更謙虛表示自己是受到服裝、妝容以及美術等幕後工作人員的協助，才能演好每一部影劇，「是他們成就了演員」，還幽默透露自己為何想幫大家上課的原因，「因為我這種人都可以在電影圈混這麼久，希望可以透過分享這些經驗，帶給業界人士更多的勇氣」。

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日本影帝役所廣司誇讚台灣金馬獎非常熱情。記者吳致碩／攝影
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日本影帝役所廣司感謝台灣人在日本311大地震給予許多幫助。記者吳致碩／攝影
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日本影帝役所廣司誇讚台灣金馬獎非常熱情。記者吳致碩／攝影
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日本影帝役所廣司來台受訪，直言非常崇拜侯孝賢。記者吳致碩／攝影
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