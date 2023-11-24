快訊

若藍白棄保未發酵 綠恐延續「一黨獨大」總統立委雙贏

考卷亂改？模擬考英文作文「神秘規律」 廠商認了1疏失

控黃士修亂抓手…國民黨女發言人怒喊「不要碰我」 直呼：反胃了一晚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻夫木聰亮相！台灣之美留心想和劉冠廷、許光漢合作

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影
日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影

日本影帝妻夫木聰多次來台，這回來台灣參加金馬60，不只在大師課分享演員經驗，更將和「聶隱娘」合作過的跟張震一起頒獎，24日出席金馬記者會時，坦言：「有透過視訊在張震的大師課出現過，第一次自演講有點緊張，希望大家都開心覺得喜歡。分享的東西會以經驗為基礎，像是什麼叫演戲。」

編輯推薦

妻夫木聰拍過侯孝賢導演的電影，也來台拍過合拍片「亡命之途」，對台灣不陌生，他說：「台灣人非常好、很溫暖，我雖然沒有相關背景，但彷彿回到故鄉，讓我覺得心是相近的。」在記者會上也秀了幾句中文，「不不」、「吃飽了」、「辛苦啦」，「舒服」，他透露本屆金馬主席李屏賓喜歡說：「對對對。」所以他也把這句學下來。

其實他本來有監製一部要在台灣拍的電影，但因為疫情受阻，希望之後能復拍，而想在台灣拍攝的原因是，有次在車上看到被雨淋濕的台北街頭，有種「豔麗又孤寂的感覺」，他說：「想做個群像劇，（角色）各自懷抱著傷痛，我想拍這樣的電影。」至於想合作的台灣影人，他表示因為看了「陽光普照」想和劉冠廷、許光漢合作。他也提到在東京影展遇到劉冠廷，形容：「他是非常正直面對角色的人，相處後是溫柔的存在。」也大讚許光漢，「獨特的存在方式很自然，像在呼吸，想跟他合作」。

編輯推薦

日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影
日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影
日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影
日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影

相關新聞

邱偲琹、郭方儒結婚倒數「生命捕手」CP李維維早知道

東森戲劇台年度壓軸醫療生活劇「生命捕手」由映畫傳播製作，總製作人郭建宏攜手柯政銘導演及堅強主創團隊，盼打造出屬於台灣全新...

周曉涵是周孝安離婚導火線？陳天仁替她喊冤 不排斥再婚

「象迷娘」陳天仁今年4月和周孝安結束2年短命婚，24日她出席東森戲劇「生命捕手」首映，透露與前夫分開後沒有交流，但目前她...

役所廣司暖謝台灣助311大地震 「真的好感謝你們」

67歲坎城影帝役所廣司首度來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，並開辦大師講座課，昨日出席金馬記者會，被問到為何想來台參加金馬60，他...

妻夫木聰亮相！台灣之美留心想和劉冠廷、許光漢合作

日本影帝妻夫木聰多次來台，這回來台灣參加金馬60，不只在大師課分享演員經驗，更將和「聶隱娘」合作過的跟張震一起頒獎，24...

宋慧喬童年萌照曝！「仙氣臉蛋」吸全網狂讚

宋慧喬曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后。

弟弟捲入共諜案！郭書瑤無奈說出真心話

郭書瑤今天現身新北歡樂耶誕城記者會，預告屆時會以火辣造型加上新單曲首唱，展現滿滿誠意。她弟弟郭伯廷捲入共諜案，郭書瑤被問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。