妻夫木聰亮相！台灣之美留心想和劉冠廷、許光漢合作

日本影帝妻夫木聰多次來台，這回來台灣參加金馬60，不只在大師課分享演員經驗，更將和「聶隱娘」合作過的跟張震一起頒獎，24日出席金馬記者會時，坦言：「有透過視訊在張震的大師課出現過，第一次自演講有點緊張，希望大家都開心覺得喜歡。分享的東西會以經驗為基礎，像是什麼叫演戲。」

妻夫木聰拍過侯孝賢導演的電影，也來台拍過合拍片「亡命之途」，對台灣不陌生，他說：「台灣人非常好、很溫暖，我雖然沒有相關背景，但彷彿回到故鄉，讓我覺得心是相近的。」在記者會上也秀了幾句中文，「不不」、「吃飽了」、「辛苦啦」，「舒服」，他透露本屆金馬主席李屏賓喜歡說：「對對對。」所以他也把這句學下來。

其實他本來有監製一部要在台灣拍的電影，但因為疫情受阻，希望之後能復拍，而想在台灣拍攝的原因是，有次在車上看到被雨淋濕的台北街頭，有種「豔麗又孤寂的感覺」，他說：「想做個群像劇，（角色）各自懷抱著傷痛，我想拍這樣的電影。」至於想合作的台灣影人，他表示因為看了「陽光普照」想和劉冠廷、許光漢合作。他也提到在東京影展遇到劉冠廷，形容：「他是非常正直面對角色的人，相處後是溫柔的存在。」也大讚許光漢，「獨特的存在方式很自然，像在呼吸，想跟他合作」。

日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影 日本影帝妻夫木聰來台灣參加金馬60。記者吳致碩／攝影

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