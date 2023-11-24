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宋慧喬童年萌照曝！「仙氣臉蛋」吸全網狂讚

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
彩妝師曝光宋慧喬童年照。 圖/截自IG
彩妝師曝光宋慧喬童年照。 圖/截自IG

宋慧喬曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后。

昨（22）日適逢宋慧喬42歲生日，她也與好友崔嬉序、申賢智一同慶生，造型師還意外曝光宋慧喬的童年照片。照片中，童年的宋慧喬綁著馬尾，身穿藍色運動服，水汪汪的大眼睛搭配上招牌癟嘴微笑，網友們看完忍不住驚呼：「從小美到大」、「真是天然美女」。

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宋慧喬收到金憓秀送的花束。圖/截自IG
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彩妝師曝光宋慧喬童年照。 圖/截自IG
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