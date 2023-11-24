弟弟捲入共諜案！郭書瑤無奈說出真心話

郭書瑤今天現身新北歡樂耶誕城記者會，預告屆時會以火辣造型加上新單曲首唱，展現滿滿誠意。她弟弟郭伯廷捲入共諜案，郭書瑤被問到此事時無奈嘆道：「該回應我都回應過了，法律不是我的專業，專業的東西都交給律師處理，謝謝。」

郭書瑤透露，在家還是有跟弟弟碰面，至於私下互動和相處情況她不願多談，「家裡就是也是有看到新聞 然後交給律師處理，詳情的話都是律師在幫忙這樣子。」

今年負責主持耶誕城的吳姍儒出聲替郭書瑤解危，提議：「不然我們交換弟弟，妳覺得怎麼樣？」郭書瑤神情複雜，馬上拒絕：「拜託不要。」吳姍儒當場傻眼，反問：「我的更糟嗎？」郭書瑤趕緊解釋不是這樣，感嘆「姊姊好難當」。

吳姍儒也附和，稱讚「我們真的很棒」，還不忘奉勸大家「不要當姊姊」，被郭書瑤糾正「應該是不要生二胎」。

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