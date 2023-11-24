金馬酒會／春風入圍金馬新人驚喊 「不要穿得像公祭」
入圍金馬60最新演員獎的5位演員出席金馬午宴，「請問，還有哪裡需要加強」洪瑜鴻（春風）、「富都青年」鄧金煌、「少男少女」胡語恆、「但願人長久」謝咏欣以及「青春並不溫柔」葉曉霏出席受訪，被問是否已準備幸運物，春風被問是否已準備隔日的戰袍，他害羞笑稱「盡量穿得不要像去公祭一樣」，笑翻全場。
鄧金煌是馬來西亞演員代表，他說會穿著傳統服飾，胡語恆的幸運物則是媽媽送的手環，謝咏欣提到先前已經染了頭髮，會穿比較酷的衣服。葉曉霏先前在台北電影獎獲獎，曾在後台跳舞，被問是否再度跳舞，她笑說已經準備好了，一旁的春風是歌手出身，另被問如果得獎會唱歌嗎？他則不好意思回應：「這個要錢吧。」
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