快訊

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

登記截止！2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景

金馬酒會／春風入圍金馬新人驚喊 「不要穿得像公祭」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
鄧金煌、葉曉霏、胡語恆、謝咏欣以及洪瑜鴻（春風）一起角逐本屆金馬獎最佳新演員獎。記者吳致碩／攝影
鄧金煌、葉曉霏、胡語恆、謝咏欣以及洪瑜鴻（春風）一起角逐本屆金馬獎最佳新演員獎。記者吳致碩／攝影

入圍金馬60最新演員獎的5位演員出席金馬午宴，「請問，還有哪裡需要加強」洪瑜鴻（春風）、「富都青年」鄧金煌、「少男少女」胡語恆、「但願人長久」謝咏欣以及「青春並不溫柔」葉曉霏出席受訪，被問是否已準備幸運物，春風被問是否已準備隔日的戰袍，他害羞笑稱「盡量穿得不要像去公祭一樣」，笑翻全場。

鄧金煌是馬來西亞演員代表，他說會穿著傳統服飾，胡語恆的幸運物則是媽媽送的手環，謝咏欣提到先前已經染了頭髮，會穿比較酷的衣服。葉曉霏先前在台北電影獎獲獎，曾在後台跳舞，被問是否再度跳舞，她笑說已經準備好了，一旁的春風是歌手出身，另被問如果得獎會唱歌嗎？他則不好意思回應：「這個要錢吧。」

相關新聞／2023金馬獎重點懶人包！入圍名單、表演嘉賓

延伸閱讀

阿姨翻唱BP夯歌慘變拖拉機 真實身分網驚呆！

許雅鈞遭爆和啦啦隊女神混夜店 小S洩夫妻現況

林志玲遠嫁日本4年！憶婚宴鬆口吐心裡話

霍建華拒接工作改當宅男 林心如洩他「真實近況」

相關新聞

宋慧喬童年萌照曝！「仙氣臉蛋」吸全網狂讚

宋慧喬曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后。

弟弟捲入共諜案！郭書瑤無奈說出真心話

郭書瑤今天現身新北歡樂耶誕城記者會，預告屆時會以火辣造型加上新單曲首唱，展現滿滿誠意。她弟弟郭伯廷捲入共諜案，郭書瑤被問...

金馬酒會／春風入圍金馬新人驚喊 「不要穿得像公祭」

入圍金馬60最新演員獎的5位演員出席金馬午宴，「請問，還有哪裡需要加強」洪瑜鴻（春風）、「富都青年」鄧金煌、「少男少女」...

詹雅雯苦抗帕金森氏症 一度失明哀嘆散步如極限運動！

台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，嘗試「斷食善終法」後出現失明症狀，身體時好時壞。今（24）日她在臉書分享近況，直呼就連日常...

三連陰警方「懷疑吸新型毒品」仍要查 GD再發聲：零容忍應對

韓星G-Dragon（權志龍）被爆涉毒，他發聲否認，並親自前往警局說明，接受尿檢、毛髮、指甲檢驗，結果出爐皆為「陰性」。

神正女兒是哈佛學霸！出不出道…李連杰說話了

李連杰近日在台宣傳新書「超越生死：李連杰尋找李連杰」，超美大女兒Jane相伴來台，他上POP Radio節目「POP最正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。