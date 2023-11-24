快訊

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

登記截止！2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景

詹雅雯苦抗帕金森氏症 一度失明哀嘆散步如極限運動！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
詹雅雯樂觀對抗病痛，將於明年舉辦「春分」巡演。記者沈昱嘉／攝影 林士傑
詹雅雯樂觀對抗病痛，將於明年舉辦「春分」巡演。記者沈昱嘉／攝影 林士傑

台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，嘗試「斷食善終法」後出現失明症狀，身體時好時壞。今（24）日她在臉書分享近況，直呼就連日常散步對她來說，都像是做極限運動。

詹雅雯腦中度萎縮又有腦瘤，原要三度動刀治療，豈料右腦腫瘤竟完全消失，左邊動脈瘤也變小，醫師宣布她腦部無須再做任何手術。而她明年1月20日及2月24日分別將在台北小巨蛋以及高雄巨蛋舉辦「春分」巡迴演唱會，重新再站起來。

近來正在鍛鍊體力的她，在臉書分享和妹妹的背景合照，表示：「您們的悠閒散步，是我的極限運動。體力努力努力，儲備，全部動起來。」粉絲也留言鼓勵她「加油加油」、「外面風大、涼，老師運動也要注意保暖。」

相關新聞／病情惡化恐隨時往生！詹雅雯烈日祈求白沙屯媽祖

延伸閱讀

阿姨翻唱BP夯歌慘變拖拉機 真實身分曝光網驚呆！

林志玲遠嫁日本4年！憶婚宴鬆口吐心裡話

霍建華拒接工作改當宅男 林心如洩他「真實近況」

許雅鈞和啦啦隊女神混夜店 小S洩夫妻現況

相關新聞

宋慧喬童年萌照曝！「仙氣臉蛋」吸全網狂讚

宋慧喬曾在「順風婦產科」以甜美形象走紅，而後演出無數代表作包括「藍色生死戀」、「浪漫滿屋」、「太陽的後裔」等大多也都是浪漫愛情戲，去年帶來新作「黑暗榮耀」挑戰暗黑演技，終於讓她奪下百想藝術大賞的視后。

弟弟捲入共諜案！郭書瑤無奈說出真心話

郭書瑤今天現身新北歡樂耶誕城記者會，預告屆時會以火辣造型加上新單曲首唱，展現滿滿誠意。她弟弟郭伯廷捲入共諜案，郭書瑤被問...

金馬酒會／春風入圍金馬新人驚喊 「不要穿得像公祭」

入圍金馬60最新演員獎的5位演員出席金馬午宴，「請問，還有哪裡需要加強」洪瑜鴻（春風）、「富都青年」鄧金煌、「少男少女」...

詹雅雯苦抗帕金森氏症 一度失明哀嘆散步如極限運動！

台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，嘗試「斷食善終法」後出現失明症狀，身體時好時壞。今（24）日她在臉書分享近況，直呼就連日常...

三連陰警方「懷疑吸新型毒品」仍要查 GD再發聲：零容忍應對

韓星G-Dragon（權志龍）被爆涉毒，他發聲否認，並親自前往警局說明，接受尿檢、毛髮、指甲檢驗，結果出爐皆為「陰性」。

神正女兒是哈佛學霸！出不出道…李連杰說話了

李連杰近日在台宣傳新書「超越生死：李連杰尋找李連杰」，超美大女兒Jane相伴來台，他上POP Radio節目「POP最正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。