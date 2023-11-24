詹雅雯苦抗帕金森氏症 一度失明哀嘆散步如極限運動！

台語歌后詹雅雯罹患帕金森氏症，嘗試「斷食善終法」後出現失明症狀，身體時好時壞。今（24）日她在臉書分享近況，直呼就連日常散步對她來說，都像是做極限運動。

詹雅雯腦中度萎縮又有腦瘤，原要三度動刀治療，豈料右腦腫瘤竟完全消失，左邊動脈瘤也變小，醫師宣布她腦部無須再做任何手術。而她明年1月20日及2月24日分別將在台北小巨蛋以及高雄巨蛋舉辦「春分」巡迴演唱會，重新再站起來。

近來正在鍛鍊體力的她，在臉書分享和妹妹的背景合照，表示：「您們的悠閒散步，是我的極限運動。體力努力努力，儲備，全部動起來。」粉絲也留言鼓勵她「加油加油」、「外面風大、涼，老師運動也要注意保暖。」

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