三連陰警方「懷疑吸新型毒品」仍要查 GD再發聲：零容忍應對

韓星G-Dragon（權志龍）被爆涉毒，他發聲否認，並親自前往警局說明，接受尿檢、毛髮、指甲檢驗，結果出爐皆為「陰性」，還他清白。不過據韓媒報導，警方未就此結案，懷疑GD可能吸食「新型毒品」，所以國科所難以演出，仍要繼續調查下去。

而GD連續檢測皆為「陰性」卻還無法擺脫涉毒嫌疑，網上依舊熱議不斷，他昨（22）透過律師再次發聲，表示對於惡意中傷、毀謗、造謠等言論「零容忍應對」，「絕不協議、絕不寬容，會究責到底」。

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