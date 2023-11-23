女星當紅之際患恐慌症！黯然退陸劇圈回台4年近況曝光

34歲的王雅慧曾在2013年電影「天龍八部」中飾演癡情「夢姑」銀川公主、虛竹妻子，隨後又在2013年電視劇「鹿鼎記」飾演曾柔一角、2015年「碧血書香夢」飾演曹婉兒一角，卻在戲約不斷之際，因為一場感冒改變了戲劇之路，進一步檢查還發現患了恐慌症，近幾年低調回台生活，但喊話還是希望有機會拍戲。

王雅慧19歲出道拍廣告及微電影，回憶當年一場重感冒，「因為隔天有戲要拍，不希望影響工作，為了要快速好起來，所以就跟醫生說幫我開最強的感冒藥，沒想到吃完後，我瞬間覺得全身發軟很像快失去控制的感覺，就是那種人家說『被下藥』的感覺」。

王雅慧繼續表示：「我當時嚇壞了，但還是一直在想隔天的戲要怎麼拍，從那之後，就常常覺得頭暈心悸，什麼都變得困難，後來抽空回台灣看診做了各種健康檢查，才得知自己是有廣泛性焦慮症及恐慌症。」

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後來經過深思熟慮，王雅慧決定離開大陸市場，因身心狀況越來越差，恐慌症發作的頻率也越來越頻繁，開始害怕社交，王雅慧說：「其實我蠻喜歡內地拍戲的文化，因為通常一部戲一拍就是3個月至半年，大家都是住在同一個飯店，常常會在一起吃飯、聊天、討論劇本，感情也非常好。」

王雅慧嘆：「但那時因為自己的恐慌症而導致不太敢和人群有太多的交流，讓我覺得很痛苦，真的是掙扎了好久，才決定放下一切回來台灣治療這方面的疾病，畢竟想把戲演好，身體健康絕對很重要。」

低調回台4年多，王雅慧坦言自己還是很非常熱愛演戲：「可能因為我是水瓶座，我非常想要每個時期都可以扮演不同的角色，這會讓我的人生充滿著動力，經過治療，現在恐慌症已經好了，還是期待可以重回螢光幕。」

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回憶拍攝「天龍八部」印象最深刻的事，王雅慧笑說，就是第一場和虛竹在地窖的戲。因為自己剛到大陸隔天就要拍這場戲，那時跟飾演虛竹的韓棟根本還沒什麼交集就要拍床戲，所以真的蠻害羞的，不過拍攝現場很專業，除了導演，其他工作人員全部清空，不過也因為我害羞的感覺，反而讓導演認為這種臉部的紅潤感更入戲，所以我也就讓自己完全融入當下的情境。 王雅慧曾在電影「天龍八部」中飾演癡情「夢姑」銀川公主。圖／海吉工作室提供 王雅慧過去在大陸拍了許多作品。圖／海吉工作室提供 王雅慧已治療好恐慌症。圖／海吉工作室提供

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