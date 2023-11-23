球星黃義助性愛片外洩嫂嫂是兇手遭逮 韓媒再爆她是經紀人「自導自演」

南韓國家代表隊足球選手黃義助今年6月爆出性愛片外洩，近日警方查出將影片外流的兇手竟是黃義助的嫂嫂，韓媒更報導嫂嫂疑自導自演。

綜合韓媒報導，律師孫秀浩在節目《金賢正的新聞秀》上透露黃義助是由兄嫂共同擔任他的經紀人，包括他到海外比賽，兄嫂也都隨行，對他相當照顧。孫秀浩還指出，因為嫂嫂是黃義助的經紀人，很可能曾和老公在醜聞爆發當時以經紀人身分協助撰寫否認聲明。此外，黃義助當時聘請的律師本答應上節目受訪，卻在最後一刻被阻止，疑為身為經紀人的嫂嫂阻止。

而另一名金光三律師受訪談黃義助醜聞時，分析威脅外流私密片，通常是為了錢，但當初嫂嫂假扮的「前女友」並未要錢，雖外傳嫂嫂與黃義助疑有不倫關係，目前亦無明確證據，對於嫂嫂「自導自演」的行為讓人不解。

而據《News1》報導，對於嫂嫂因涉嫌傳播性愛片被捕，黃義助與其家人堅信嫂嫂清白，黃義助否認不倫，並稱「他們（兄嫂）沒有去傷害人的動機」。

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