放棄人生狂吸毒！視帝2度坐牢當養份：以後會跟兒子說

前陣子網紅Joeman吸毒被逮，金鐘視帝夏靖庭在臉書上發文自揭「黑歷史」，23日出席公視人生劇展「不可饒恕的人」媒體茶敘，再度提到自己曾想「放棄人生」的過往，當時就是透過吸毒逃避現實。

夏靖庭當時在臉書上發文：「只要有人吸毒就會把我扯出來，反正我自己平常也常常調侃我自己，我就是有一堆黑歷史，我不但吸毒我還持有槍械改造槍械，而且還兩次入獄。」記者會上他說，自己從不避談此事，對於一再被挖出黑歷史，也不會無奈，「那就是我的過程，也成為我的養份，對我後來做人、做事有很大幫助。」也想以自身經歷告訴做錯事的人，「我都爛到坐牢2次，還可以站起來，為什麼你們不行？」

至於後來如何走出？夏靖庭說：「我其實很幸運，以前一直躲在家裡，後來有警察來，把違禁品全部搜乾淨，脫離那個環境，我就慢慢清醒了。」現在2個兒子分別5歲半、4歲半，他未來也不避諱把這些經歷告訴孩子們。

夏靖庭現在勤運動保持健康，坦言：「希望多陪小孩一段時間。」但笑說帶小孩會變老，經常發脾氣，但心情放鬆下來時又覺得孩子們可愛，過去會打小孩屁股，後來發現沒用，老婆也制止，現在改用「愛的教育」。

夏靖庭首度與巫建和合作，現場下戲都在聊理財，夏靖庭還受巫建和影響，開始幫小孩買股票。金馬影帝陳以文在「不」劇中和巫建和有許多對戲，兩人繼「陽光普照」後再度合作，巫建和透露，陳以文一到片場就很嚴肅，沒人敢跟他聊天，但下戲後就又會跟他變朋友，還曾邀他去夜店。

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