阮經天哭了 執行長幫平反缺席金馬：一直很尊重金馬獎

入圍第60屆金馬影帝的演員許光漢、林柏宏、阮經天、吳慷仁、王柏傑23日出席金馬「表演論壇」，暢談表演經，在活動最後，金馬執委會執行長聞天祥提到阮經天過去被責怪金馬50提早離席，他首次公開平反：「但大家別忘了，隔年阮經天是第一個到場的，這些年也看到他的變化，他一直都很尊重金馬獎。」讓阮經天聽了當場落下男兒淚。

五位準影帝輪流分享自己當初當演員的契機，許光漢和林柏宏都表示對於表演一試成主顧，阮經天說自己彷彿拍戲成癮，吳慷仁則回憶自己26歲時曾被廣告導演罵，回飯店哭了一場，才開始想當一個演員，被問到該名導演是算是他的恩人，是否可透露身分？他當場笑說「那導演上了新聞，好像不太好說！」

王柏傑透露小時候就是個屁孩，愛泡夜店，後來夏宇喬跟他要電話，才加入了經紀公司，17歲演了「九降風」，一旁的林柏宏聽了當場問「你16歲（未成年）就去夜店喔？」他趕緊笑說「我去喝柳橙汁！」引起不少笑聲。

王柏傑也提到「九降風」導演林書宇是大恩人，甚至後來接到「十月圍城」還有請他幫忙看劇本，主持人聞天祥問到「業界可以這樣嗎？」發現說錯話的他想改口「我是說給他聽」，一旁的吳慷仁則緩頰「追訴期應該過了！」吳慷仁也透露，剛剛在後台大家在討論誰是前輩，「結果他們都目光投射我跟阮經天，其實是柏傑，你17歲就入行！」

到了五人互相提問環節，王柏傑問阮經天在「周處」裡的排骨飯好吃嗎？阮經天笑說「好吃啊，我吃了4個！」阮經天則問林柏宏，在「關於我和鬼變成家人的那件事」看到許光漢屁股的感覺？林柏宏笑說：「跟大家看到的一樣，只是比較大。」被拱下一部戲可以親自看看，林柏宏當場說：「不用下一部戲，待會就可以啊！」甚至輪到林柏宏問吳慷仁問題時，吳慷仁還搞笑表示「我還沒回來，我還在算看到他的屁股幾次。」讓許光漢忍不住笑言：「我真的沒想到我的屁股會出現在這！」互動相當有趣。

最後，聞天祥也表示：「真正感動是看到他們在演出上達到的高度，讓我對台灣未來影視更具信心，會有更多好菜可以端出來。」

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