唱到破音！蘇見信「死了都要愛」走音翻車 畫面網瘋傳
歌手蘇見信（信）近年來轉往大陸發展，近來他在大陸音樂節表演招牌歌曲〈死了都要愛〉，不料一開口就大翻車，不僅走音就連高音也飆不上去、破音，唱完後尷尬的表情還在網上瘋傳。
信19日受邀參加大陸東莞音樂節，在台上演唱〈死了都要愛〉，但卻疑似因為沒開嗓，演出過程中頻頻出包，不僅走音，就連高音也唱不上去還破音，最後唱到脖子、臉都茂青筋。唱完後他則尷尬自嘲：「我錯了！不該把這首歌當第一首的，笑死哈哈哈，哪裡來的自信當第一首。」
近日信大翻車的影片在網上瘋傳，網友們紛紛笑說：「這是死了都要唱啊」、「自己選的掐著大腿也要唱完，然後再道歉」、「看看你年輕時自己埋的雷」、「高手都會有失手的時候」、「這歌太難了，年齡大了確實機能會跟不上。但是這種幽默很好啊」。
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