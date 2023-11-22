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RIIZE承漢還沒出道就爆床照外洩、抽菸爭議 SM宣布：無限期暫停活動

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
RIIZE成員Seunghan（承漢）無限期暫停活動。圖／截自IG／riize_official
RIIZE成員Seunghan（承漢）無限期暫停活動。圖／截自IG／riize_official

SM新人男團RIIZE成員Seunghan（承漢）出道前就爆出開房、床照外洩、劈腿，甚至還有邊走邊抽菸等爭議，被網友怒轟認為應該要退團，但SM娛樂最初未對此回應，Seunghan則於8月時發文致歉，表示「以後會把RIIZE放第一位」，並於9月時隨團正式出道。然而SM娛樂今（22）發聲明，宣布Seunghan（承漢）無限期暫停活動，RIIZE會以6人形式進行活動，聲明中還指出，Seunghan（承漢）因私密照外洩承受很大壓力，幾經思考後決定暫停活動，公司也尊重其意願。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

RIIZE成員Seunghan（承漢）無限期暫停活動。圖／截自IG／riize_official
RIIZE成員Seunghan（承漢）無限期暫停活動。圖／截自IG／riize_official

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