蕭薔迪迪出道！2024年曆翻轉性別 蕭薔穿男裝驚艷現身

有台灣第一美女美譽的蕭薔，慈善年曆來到第28年，為迎接60年一遇的青龍年到來，求新求變的蕭薔2024年的「珍世雋永」年曆徹底顛覆以往，以宏觀角度融入時事關懷，運用AI新科技呈現未來感，化身令人驚艷的完美粉紅芭比之外，還有帥氣青龍boy、水晶男孩，「蕭薔迪迪」穿梭時空的沈浸式演出，讓人腦洞大開，驚奇連連！

為了這次年曆製作，各界精銳高手情義相挺，攝影師曾瑩瑩自美國專程返台掌鏡，造型師林薇向準備大考的女兒告假，髮型師友人從北京快遞3頂短髮，經過Eros的Andy老師巧手剪染燙之後，前所未見的「蕭薔迪迪」終於誕生。

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蕭薔的專業團隊最後定調「珍世雋永」主題，透過一張張精心設計的畫面、聲光、影像，要傳達：關懷、公益、慈悲、珍惜、勇敢的人物故事。

從畫面中可以看出，經由長達半年的籌備、拍攝到剪接、印刷，數組俐落短髮、褲裝展現活潑的大男孩性格，瀟灑不羈、自信無畏眼神，擁有獨創思維的積極態度，正是摩拳擦掌迎向挑戰的青龍boy「蕭薔迪迪」，再藉由 AI 設計的光影與水晶背景，形塑出一個敞亮的綠水晶男孩，俏皮又酷帥，唯獨美胸擋不住，其中一組呈現「超胸」的吸睛畫面。

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其實獅子座的蕭薔個性陽光還帶點男孩子氣，所以在整個設計到拍攝的過程，真是有如魚得水的感覺，整個團隊的人都拍案叫絕！

打破性別界線，立馬又化身粉紅芭比的蕭薔，110公分的長腿、23吋的螞蟻腰，加上A I人工圖片生成，粉紅娃娃帶出2023年的十大世界新聞事件：俄烏戰爭、AI時代、極端氣候、後疫情時代、以巴衝突、比特幣崩落、外星人的發現等等。絕美身材、甜美時尚美姬的蕭薔，這次擔任未來概念店的店長，帶領大家揮別過去、大步迎向嶄新美好充滿可能性的2024年。

至於多年從不間斷的瑜珈、書法，蕭薔今年也克服了肩膀和手的疼痛，繼續展現更多高難完美的體式，蕭薔說：「身體的疼痛，是更能了解體式的邊界」，書法、瑜珈、詩詞、美人融合在一個畫面裡的「正氣歌」，她笑說：「有靈氣的女子必有一身正氣」。

至於大家最好奇的感情世界她也首度寓意在年曆中，蕭薔用行雲流水的書法搭配出神入化瑜珈動作，以晚清詩人黃遵憲的山歌寫下：「人人要結後生缘，儂只今生結目前。一十二時不離別，郎行郎坐總隨肩。」蕭薔說，「享受當下的幸福，如詞中所述的情境，很甜不是嗎？願大家珍惜現有的一切」，愛情已經降臨？她說：「不強求，自然發生的最美⋯」。

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蕭薔2024年曆出爐。圖／珍世美學慈善基金會提供 蕭薔年曆仍有她的一手好字。圖／珍世美學慈善基金會提供 蕭薔化身男子仍有柔情。圖／珍世美學慈善基金會提供 蕭薔利用AI生成化身芭比娃娃。圖／珍世美學慈善基金會提供 蕭薔的身段無比柔軟。圖／珍世美學慈善基金會提供

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