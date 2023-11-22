王傳一請月嫂「5天就辭退」爆100度滾水泡奶挨告回應了
43歲男星王傳一2017年與老婆林筱薇結婚，今年7月迎來二寶，父親節他出席公益活動時，提及請來的月嫂因照顧孩子的習慣與老婆有落差，導致老婆有產後憂鬱，只好在聘用5天後將月嫂辭退，不料，此舉引來月嫂不滿，控告王傳一涉嫌妨害名譽，對此王傳一透過經紀公司回應了。
王傳一在今年8月8日於羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會中，向媒體分享二寶出生喜悅，透露原本想和第一胎一樣請月嫂照顧，沒想到請來的月嫂帶孩子與老婆的習慣不同，例如會用100度的水泡奶，或在身上塗白花油與女兒同睡等，於是老婆在第5天便將月嫂辭退，還出現產後憂鬱症狀，王傳一則形容自己就像「傳令兵」，不僅要顧及老婆的心情，還自告奮勇「站夜哨」帶剛出生的小女兒。
不過，王傳一的這段經驗分享一出，卻遭月嫂認為名譽受損，因此控告王傳一涉嫌妨害名譽，今(22日)於台北地檢署開庭，王傳一面對記者詢問，僅稱：「為了家事」，事後他透過經紀公司表示：「滿無奈的，但案件在偵查中，我們會盡力配合相關程序，其餘不方便做任何評論。」
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