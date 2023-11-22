88億財產確定脫困！林瑞陽拿回財產：做生意一點不丟臉
張庭和林瑞陽夫妻2021年底卻因涉及違法傳銷，名下的88.8億台幣資產和96套房產被凍結，上月底陸媒報導，林瑞陽公司達爾威一案已經被石家莊裕華區人民法院撤銷，夫妻倆全身而退。而林瑞陽近日在直播中也正式宣告：「我們的案子終於結案了，而且是非常正面的結案，也要很謝謝大家的支持」。確定拿回所有財產。
有網友也翻出過去影片，林瑞陽曾在直播影片上分享：「做生意的時候，你一點都不丟臉，你會覺得充滿了驕傲，你的朋友會非常非常的相信你，OK，就是人傳人，你把客戶服務好，你把你的朋友照顧好，你的朋友就會說，你好了不起」，顯示他對傳銷事業很有信心。
據傳林瑞陽今年還將繼續跨足投資餐飲業，今年八月傳出在上海成立餐飲管理公司，註冊資本為1400萬人民幣（約6千萬元台幣），由林瑞陽擔任董事。
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