閃嫁吳慷仁？邵雨薇突PO性感婚紗照　上萬網友喊「恭喜」

邵雨薇與吳慷仁交往多年感情穩定發展，外界不時催婚。日昨邵雨薇突然在社群PO出一系列性感婚紗照，讓網友以為她宣布結婚喜訊，紛紛湧入留言恭喜。

仔細一看邵雨薇是為廠商拍攝宣傳照，照片中她穿著低胸馬甲婚紗，在車上或坐或跑，姣好身材一覽無遺，性感絕美模樣吸引上萬名網友按讚。

不少粉絲看了以為是婚紗照，紛紛留言恭喜，更tag吳慷仁說：「差點要說恭喜慷仁哥跟雨薇」、「嚇一跳，以為是婚照」，演藝圈好友也都來留言。

邵雨薇突po婚紗照網友喊恭喜。圖／摘自臉書

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