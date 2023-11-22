BLACKPINK驚喜合體進白金漢宮 英王查爾斯點名讚賞
雖然南韓女子天團BLACKPINK是否與YG娛樂續約，至今尚未定論，不過英王查爾斯近期在白金漢宮舉辦國宴款待來訪的南韓總統尹錫悅夫婦，BLACKPINK四位成員更合體穿著禮服出席活動，76歲的查爾斯在公開致詞時，除了表揚與南韓的合作愉快之外，更讚賞韓流娛樂文化影響全世界，還逐一點名Jisoo、Rosé、Lisa、Jennie是其中代表人物，「她們是聯合國的宣傳大使，向全世界傳導環境保護的永續發展有極大影響力，看到韓國年輕一代致力於這一事業，特別鼓舞人心」，Jisoo與Jennie聽到英王提及自己名字，還驚訝轉頭表示不可置信，畫面被網友捕捉下來，相當可愛。
根據英媒「BBC」報導，南韓總統尹錫悅在11月21日開始展開一連串國際訪問，更應英王查爾斯邀請出席白金漢宮的國宴，帶著眾多嘉賓一起出席，不只是英王查爾斯夫妻，就連威廉王子、凱特王妃也在宴席之列，BLACKPINK也是受邀賓客，英王查爾斯一開始便用韓文簡單打招呼，隨後讚賞韓流文化，「她們是全球超級巨星」，提到他最近一次造訪南韓竟要追溯到在1992年，更揶揄自己始終不太懂「江南style」，並提及PSY、防彈少年團以及BLACKPINK的名字。
尹錫悅演講時也表示，「如果英國有披頭四、皇后合唱團、哈利波特、大衛貝克漢的右腳，那麼韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳。」，隨便表示兩國的文化都擁有吸引全世界的非凡能力，一起運用彼此的軟實力宣揚吧，讓4位女成員聽到後羞澀低頭微笑。
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