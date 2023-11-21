吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉！都美竹寫手爆：是她捏造
大陸男星吳亦凡2021年被網紅都美竹指控性侵，他遭判13年有期徒刑，人正在牢裡的他，這幾年沒少被網友揶揄。而今事情出現大反轉，自稱當初幫她寫文章爆料的寫手，出面指她才是謊話連篇，一手捏造8名假受害者。
徐姓寫手爆料都美竹是自願跟吳亦凡發生關係，當初她捏造了8名未成年受害人，徐姓寫手表示自己打造了女英雄，但對方卻做出不英雄的事，自己也受都美竹欺騙，冤枉了吳亦凡，現在深感後悔，除了跟吳媽媽道歉，他還加入了吳亦凡團隊幫忙搜證，並表示：「她（都美竹）不管事實多麼前後衝突，她就是死咬著強姦不放，她必須要他死，他不死，她就得欺詐進去10年。」
不少網友驚訝事情反轉，直呼「難道吳亦凡真的是無辜的」，但也有人認為都美竹就算不是完美的受害人，但法院一定也有吳亦凡的犯罪證據，不然不會隨便關人。目前都美竹對此尚未發聲。
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