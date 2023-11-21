有女萬事足 陳冠希和妻子驚曝不想拚第2胎？

陳冠希從影壇叛逆小子變成慈愛好爸爸，連受訪時都一直把女兒Alaia摟在懷裡，直呼：「我現在第一個工作是當爸爸。」對於Alaia，陳冠希栽培不遺餘力，中文、空手道、跳舞、唱歌，透露Alaia對於表演是頗有興趣，可是最喜歡的還是烘焙，想要開一家販賣此類食品的商店，平常在家也會跟他和妻子秦舒培一起做點心。

6歲的Alaia在爸爸懷裡，不會特別怕生，也時不時會插入父親的答話中，看來非常可愛。陳冠希笑道：「她有的時候長得像我，可是如果要做出Model Face，她就像她媽媽。」果真有身為藝人父親和超模母親的遺傳。原本陳冠希有想過幫Alaia拍些展現表演才華的YT短片，但秦舒培反對，覺得她若長大以後想要當法官、律師之類的非公眾人物，會太早就失去隱私，陳冠希自己當過藝人，了解這樣的情況。陳冠希很自豪Alaia學校的老師稱讚她是孩子們中最有愛心、很關心其他小朋友的一位，陳冠希則是覺得Alaia個性活潑，比較喜歡跟男生一起打打鬧鬧，會不會怕她才6歲就交男朋友？他笑著問她：「Who's your boyfriend？」Alaia伸出小手指向他，讓在場媒體看了都被融化。

有沒有想過為Alaia再添個弟妹？陳冠希與秦舒培都沒有這個意願，他笑道：「因為她是很乖、很好的小孩，很怕再生一個，結果沒那麼好，會失望。」他們有問過Alaia要不要有弟妹，她表示很好，他們再問，如果有弟妹那就要跟他們分糖果，Alaia回答：那就不要了。她有時候會笑稱媽媽是自己的姊姊，似乎很習慣與父母親之間的親密生活，沒有其他人來瓜分寵愛也很好。

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