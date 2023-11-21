快訊

高雄左營3天3次停電！晚間4938戶陷一片漆黑 1人受困電梯獲救

有女萬事足 陳冠希和妻子驚曝不想拚第2胎？

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
陳冠希對女兒Alaia極寵愛，父女倆感情很好。記者李俊龍／攝影
陳冠希對女兒Alaia極寵愛，父女倆感情很好。記者李俊龍／攝影

陳冠希從影壇叛逆小子變成慈愛好爸爸，連受訪時都一直把女兒Alaia摟在懷裡，直呼：「我現在第一個工作是當爸爸。」對於Alaia，陳冠希栽培不遺餘力，中文、空手道、跳舞、唱歌，透露Alaia對於表演是頗有興趣，可是最喜歡的還是烘焙，想要開一家販賣此類食品的商店，平常在家也會跟他和妻子秦舒培一起做點心。

6歲的Alaia在爸爸懷裡，不會特別怕生，也時不時會插入父親的答話中，看來非常可愛。陳冠希笑道：「她有的時候長得像我，可是如果要做出Model Face，她就像她媽媽。」果真有身為藝人父親和超模母親的遺傳。原本陳冠希有想過幫Alaia拍些展現表演才華的YT短片，但秦舒培反對，覺得她若長大以後想要當法官、律師之類的非公眾人物，會太早就失去隱私，陳冠希自己當過藝人，了解這樣的情況。陳冠希很自豪Alaia學校的老師稱讚她是孩子們中最有愛心、很關心其他小朋友的一位，陳冠希則是覺得Alaia個性活潑，比較喜歡跟男生一起打打鬧鬧，會不會怕她才6歲就交男朋友？他笑著問她：「Who's your boyfriend？」Alaia伸出小手指向他，讓在場媒體看了都被融化。

有沒有想過為Alaia再添個弟妹？陳冠希與秦舒培都沒有這個意願，他笑道：「因為她是很乖、很好的小孩，很怕再生一個，結果沒那麼好，會失望。」他們有問過Alaia要不要有弟妹，她表示很好，他們再問，如果有弟妹那就要跟他們分糖果，Alaia回答：那就不要了。她有時候會笑稱媽媽是自己的姊姊，似乎很習慣與父母親之間的親密生活，沒有其他人來瓜分寵愛也很好。

延伸閱讀

獨／星二代遭視后媽反對入行 棄名校研究所回台狂哭3天

嚴師成李連杰的惡夢 女兒卻也是他的老師！

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉！都美竹寫手爆：是她捏造

陳冠希主動提到「艷照風波」這樣說：大家以為我結束了

相關新聞

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉！都美竹寫手爆：是她捏造

大陸男星吳亦凡2021年被網紅都美竹指控性侵，他遭判13年有期徒刑，人正在牢裡的他，這幾年沒少被網友揶揄。而今事情出現大...

有女萬事足 陳冠希和妻子驚曝不想拚第2胎？

陳冠希從影壇叛逆小子變成慈愛好爸爸，連受訪時都一直把女兒Alaia摟在懷裡，直呼：「我現在第一個工作是當爸爸。」對於Al...

師徒相聚！向佐洩李連杰私下一面 「頭上插花燦笑」照曝光

60歲的國際武打影星李連杰近期曾傳出烏龍死訊，近日來台時為新書宣傳，在台上還幽默虧說自己「死了那麼多次都沒死」。近日他到向佐家作客，也意外曝光李連杰私下親民的一面。

10億女星不藏了！與前夫復合機會全說了

王宥忻日前歡慶40歲生日，前夫出席生日派對送上最新款 IPHONE 15，她邀請好友在家歡聚享用美食，氣氛熱絡、非常開心...

遭偷拍後首回應！黃子佼打破沉默終於發聲了

黃子佼6月時捲入性騷風波，演藝事業全面停擺，他7月在臉書發表2萬字聲明後，社群也已經停止更新，他自上次出庭後已神隱102...

要當面對質！劉家昌爆10點秘辛抗甄珍：絕不受撤告

劉家昌與前妻甄珍（章家珍）多日來口水戰不停，為了鉅額財產雙方你來我往，她將他告上法庭，他則瘋狂爆她和兒子章立衡（原名劉子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。