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師徒相聚！向佐洩李連杰私下一面 「頭上插花燦笑」照曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
向佐意外曝光李連杰親民的一面。 圖/截自向佐微博
向佐意外曝光李連杰親民的一面。 圖/截自向佐微博

60歲的國際武打影星李連杰近期曾傳出烏龍死訊，近日來台時為新書宣傳，在台上還幽默虧說自己「死了那麼多次都沒死」。近日他到向佐家作客，也意外曝光李連杰私下親民的一面。

向佐今天在微博曝光李連杰與女兒到家中聚會的照片，寫下：「李連杰師父一直都是我最敬佩的人、哈哈、師父和女兒的隔代親！ ​​​」照片中，李連杰與女兒坐在向佐家客廳，與小奶皇玩得相當開心，郭碧婷則是戴著口罩瞇眼笑，氣氛相當溫馨。網友們看完照片紛紛留言喊：「碧婷怎麼在家還戴口罩是感冒了嗎」、「可能是沒化妝」、「好久沒看到杰哥了」。

據悉，當年向華強相當欣賞李連杰的武打實力，認為李連杰的功夫算得上是「中國功夫」，因此曾拜託李連杰收兒子向佐為徒弟，也因此向佐有著「李連杰唯一徒弟」的頭銜。

向佐意外曝光李連杰親民的一面。 圖/截自向佐微博
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向佐意外曝光李連杰親民的一面。 圖/截自向佐微博
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向佐意外曝光李連杰親民的一面。 圖/截自向佐微博
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向佐意外曝光李連杰親民的一面。 圖/截自向佐微博
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