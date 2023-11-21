師徒相聚！向佐洩李連杰私下一面 「頭上插花燦笑」照曝光
60歲的國際武打影星李連杰近期曾傳出烏龍死訊，近日來台時為新書宣傳，在台上還幽默虧說自己「死了那麼多次都沒死」。近日他到向佐家作客，也意外曝光李連杰私下親民的一面。
向佐今天在微博曝光李連杰與女兒到家中聚會的照片，寫下：「李連杰師父一直都是我最敬佩的人、哈哈、師父和女兒的隔代親！ 」照片中，李連杰與女兒坐在向佐家客廳，與小奶皇玩得相當開心，郭碧婷則是戴著口罩瞇眼笑，氣氛相當溫馨。網友們看完照片紛紛留言喊：「碧婷怎麼在家還戴口罩是感冒了嗎」、「可能是沒化妝」、「好久沒看到杰哥了」。
據悉，當年向華強相當欣賞李連杰的武打實力，認為李連杰的功夫算得上是「中國功夫」，因此曾拜託李連杰收兒子向佐為徒弟，也因此向佐有著「李連杰唯一徒弟」的頭銜。
更多推薦
▪裘莉養子怒罵布萊德彼特可怕又卑鄙：讓小孩都嚇到發抖
▪陳冠希現身GQ紅毯 關繼威重返台灣嗨喊好興奮
▪「老少女2」製作費狂燒3千萬！楊貴媚公開關鍵內幕
▪劉詩詩「被迫營業」當舉牌小姐 「落荒而逃」仍被讚美
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言