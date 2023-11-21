10億女星不藏了！與前夫復合機會全說了

王宥忻日前歡慶40歲生日，前夫出席生日派對送上最新款 IPHONE 15，她邀請好友在家歡聚享用美食，氣氛熱絡、非常開心，王宥忻也許下生日願望。希望每個人都有幸福的關係、身體健康豐盛，好運降臨。

王宥忻笑說：「自己很幸福每年生日總是有好友家人相伴，感謝好姐妹海倫清桃陪我度過人生重要時刻，張棋惠是最近認識的朋友，為我特別製作生日蛋糕，很欣賞她待人熱忱，我們是鄰居住得很近，更巧的是我的兒子和她的女兒生日竟然是同一天！兒子對於她女兒也非常熱情，不時問說何時會來家裡玩，兩人青梅竹馬，十分可愛。」

今年對王宥忻是人生轉折的一年，經歷離婚，有更多時間到世界各地去學習旅行。王宥忻說：「到了外地讓我更有世界觀，去了很多不同的國家，考察了國外關於流浪動物照顧和寵物健保的推動。同時也對能源有更多的認識，地球暖化很嚴重，身為地球人的職責，我們要共同來為這件事努力。」

王宥忻社群媒體不斷出現與前夫合照，是否有望復合？王宥忻說：「離婚一個人獨處的時間變多，可以悟清很多道理，有時幸福就在平凡之中，金錢、事業名聲對我而言都是身外之物，把時間花在經營家人感情、陪伴小孩成長是最重要的。即使離婚了和前夫依然是家人關係，小朋友也很開心。」

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