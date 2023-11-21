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遭偷拍後首回應！黃子佼打破沉默終於發聲了
黃子佼6月時捲入性騷風波，演藝事業全面停擺，他7月在臉書發表2萬字聲明後，社群也已經停止更新，他自上次出庭後已神隱102天，日前他被媒體拍到外出放風，一家人到台北市立美術館遊玩，鮮豔打扮引起路人關注，記者傳訊關心他現況，他傳了雙手合十的圖案低調回應，這也是他近半年來首次回應媒體訊息。而老婆孟耿如昨則在IG限時動態上曝光女兒感冒的照片，並寫下：「我們全家都感冒了，我居然還笑得出來」，也意外透露黃子佼的近況。
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