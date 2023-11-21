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要當面對質！劉家昌爆10點秘辛抗甄珍：絕不受撤告

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
資深音樂人劉家昌。 圖／聯合報系資料照
資深音樂人劉家昌。 圖／聯合報系資料照

劉家昌與前妻甄珍（章家珍）多日來口水戰不停，為了鉅額財產雙方你來我往，她將他告上法庭，他則瘋狂爆她和兒子章立衡（原名劉子千）的料。劉家昌今（21）日在微博向委託的律師喊話，提出10個論點強調自己不接受撤告，「為了是非善惡，堅決打到最後一口氣」。

以下劉家昌聲明全文：

許律師

一個落葉歸根 回到中國。 想為社會做點事 能安逸渡過晚年的人。

沒想到被告了，還要打官司。

請你代表我，要先確認。

章家珍告我的合法性

在全鷹潭市民眾目睽睽之下，我一個人在這裡奮鬥了十五年的公司。

她既沒來過，也沒做過一天事。怎會突然變成老闆或法人的？

1.請問她跟我是什麼關係？

2.我是什麼職務？

3.她雇用我嗎？有付薪水嗎？十五年喝西北風嗎？

4.我的金主 方姐過逝後 章家珍才出現 背著我們公章明明在我公司，她叫北京大律師謊報遺失騙了公安，暗地把法人過到她名下。北京大律師是什麼來頭。不管到 公安 公商局 都能通行無阻。我曾為了章家珍。在香港收了公司賣房子的錢（港幣）。不匯回公司是侵佔套匯。刑事犯罪。我報案兩次，公安不受理。讓我從原告變成了被告。

5.今天她又換了另一批北京大律師來告我。在公司合法申計報告上萬筆帳上，隨便挑一條。早期我借錢還債的紀錄，與她何關？這種無理取鬧，法官能受理嗎？

6.一個強盜清點搶回來的藏貨，發現失主多年前用掉一項，再回來跟失主追討。有天理嗎？也只有北京大律師，為了點律師費，斷章取義，來我們鷹潭鄉下地方撒野，我們要透過司法，趕他們滾出去。

7.早期我曾聽過台商一些怨言，但我堅信中國是法治國家，我的事在過程中，地方政府不經察證，當我是死的，讓我吃了暗虧。

8.在台灣綠蛆全面執政下，我是唯一敢對著媒體喊我是中國人的。晚年回到家鄉 為鄉親做點事。不能忍受，少數人用公權力，破壞國家的聲譽。這次的訴訟。我已通知中外媒體一起監督，讓全世界知到，中國是法治國家，司法是公義的

9.期待法官傳喚兩照和所有證人。當面對質。就一目瞭然。

10.貪得無厭的章家珍先前告了華泉，才開了一庭就撤告了，浪費司法資源 。

許律師我不接受撤告，八十一歲的人，還會再乎金錢身外之物嗎？為了是非善惡，堅決打到最後一口氣。煩請許律師，把我以上所說和向方姐借款在港台法院公證文件。呈給我們分案的法官，謝謝你。

劉家昌

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