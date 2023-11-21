直擊／鍾欣凌日本外景出意外！翻船落海劇組急忙救人
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目「老少女奇遇記」雖然與金鐘獎失之交臂，但她們第二季規模更大，直奔日本探險。她們20日在熊本海邊挑戰划獨木舟，沒想到鍾欣凌意外翻船，整個人掉進海裡，嚇壞所有工作人員。
為了讓「老少女」們挑戰自我，製作單位不管她們恐水還是恐雞，策劃各種任務不手軟。鍾欣凌不怕水，上了獨木舟後看到媒體站在海邊，忍不住舉起船槳揮舞，大喊：「你們都給我下來！」沒想到此時後面教練以為她已坐穩，就放開獨木舟，鍾欣凌頓時失去重心，翻船落海。
眾人一陣驚呼，趕緊衝過去救人，好在她離岸邊不遠，很快自行站起，敬業地先查看隨身麥克風是否進水。她虛驚一場，隨意擦乾頭髮後就穿著濕衣服繼續錄影，臉上依舊掛著招牌笑容，沒讓大家擔心。
更多推薦
▪裘莉養子怒罵布萊德彼特可怕又卑鄙：讓小孩都嚇到發抖
▪陳冠希現身GQ紅毯 關繼威重返台灣嗨喊好興奮
▪「老少女2」製作費狂燒3千萬！楊貴媚公開關鍵內幕
▪劉詩詩「被迫營業」當舉牌小姐 「落荒而逃」仍被讚美
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言