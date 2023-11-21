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直擊／鍾欣凌日本外景出意外！翻船落海劇組急忙救人

聯合報／ 記者李姿瑩／熊本即時報導
鍾欣凌獲救後繼續認真划船。圖／桂田文化藝術基金會提供
鍾欣凌獲救後繼續認真划船。圖／桂田文化藝術基金會提供

楊貴媚鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目「老少女奇遇記」雖然與金鐘獎失之交臂，但她們第二季規模更大，直奔日本探險。她們20日在熊本海邊挑戰划獨木舟，沒想到鍾欣凌意外翻船，整個人掉進海裡，嚇壞所有工作人員。

為了讓「老少女」們挑戰自我，製作單位不管她們恐水還是恐雞，策劃各種任務不手軟。鍾欣凌不怕水，上了獨木舟後看到媒體站在海邊，忍不住舉起船槳揮舞，大喊：「你們都給我下來！」沒想到此時後面教練以為她已坐穩，就放開獨木舟，鍾欣凌頓時失去重心，翻船落海。

眾人一陣驚呼，趕緊衝過去救人，好在她離岸邊不遠，很快自行站起，敬業地先查看隨身麥克風是否進水。她虛驚一場，隨意擦乾頭髮後就穿著濕衣服繼續錄影，臉上依舊掛著招牌笑容，沒讓大家擔心。

鍾欣凌失去重心翻船。記者李姿瑩／攝影
鍾欣凌失去重心翻船。記者李姿瑩／攝影

鍾欣凌揮舞船槳跟媒體喊話。記者李姿瑩／攝影
鍾欣凌揮舞船槳跟媒體喊話。記者李姿瑩／攝影

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