女星盧芃宇裸退演藝圈 喜嫁「板橋林家最後單身漢」林知蔚

華南金副董事長林明成的小兒子林知蔚17日舉辦婚禮，而身為「板橋林家最後單身漢」的林知蔚，新婚的老婆是之前曾短暫進入演藝圈的盧芃宇。

據「鏡週刊」報導，2017年林知蔚與盧芃宇是因為認錯人的美麗誤會而相識，當時林知蔚就要了盧芃宇的臉書，之後進而展開這段戀情，當時盧芃宇正打算要淡出演藝圈，兩人相識後，發現彼此不論是語言，還是一些生活習慣都十分契合，終於在交往多年後，決定共結連理，婚後盧芃宇就專心在家相夫教子。

盧芃宇是出生在美國，13歲時移居到南非，2011年來台灣學中文，結果朋友介紹她去試鏡廣告，因而進入演藝圈，之後她簽入何潤東的經紀公司，當時公司為了力捧她，參與演出過幾部電視劇、電影，不過她坦言因為中文不好，所以常會被導演罵，因此讓她憂鬱症復發，後來她轉戰網路直播平台，當起網路歌手，也獲得不少粉絲認同。

2015年盧芃宇簽入達騰娛樂，同公司的師兄陳奕（右起），何潤東與沈建宏（左）歡迎她加入。 圖／聯合報系資料照

盧芃宇與沈建宏（右）網路同名小說「澀世紀傳說之四騎士」的網路劇。 圖／聯合報系資料照

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