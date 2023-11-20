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葛斯齊爆料認識大小S藥頭判賠60萬元 大小S回應了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
葛斯齊在電視節目表示曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，台北地方法院今判賠60萬元。圖／聯合報系資料照片
葛斯齊在電視節目表示曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，台北地方法院今判賠60萬元。圖／聯合報系資料照片

大S徐熙媛、小S徐熙娣6月被黃子佼「毀滅式爆料」，指強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥頭，大小S不滿名譽權受到侵害，提告求償400萬元，並要求在臉書刊登判決書，台北地方法院今判決出爐，葛斯齊應賠償大小S各30萬元，共60萬元，可上訴。對此，大S經紀人剛回應「法院已查清事實，熙媛與熙娣從不做違法的事，不認識販毒藥頭，更不存在吸毒行為，感謝司法還熙媛、熙娣清白。」而小S經紀人也表示「我們不會做違法的事，希望以後大家不要再亂造謠！謝謝。」

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